Vuelven las noches europeas del Jairis al Fausto Vicent

Al mismo tiempo que el UCAM estará jugando su primer partido en la FIBA Europe Cup, apenas unos kilómetros al oeste, el Hozono Jairis jugará el que este miercoles noche (20.30 horas) será su primer partido ante su afición de su segunda aventura europea en la EuroCup Women, segunda competición continental de clubes en el baloncesto femenino, y también organizada por la FIBA.

Las de Bernat Canut recibirán al Namur Capitale belga, y lo hará con la moral por las nubes después de su exitosa pasada semana, en la que consiguieron sus primeras victorias oficiales de la temporada en la primera jornada europea, ganando con sobrada suficiencia al UZKK Student en la ciudad serbia de Nis (62-84) y, en la Liga Femenina Endesa, desquitándose del desliz del estreno, esa derrota sobre la bocina en la visita del Joventut (57-58), ganando a domicilio al Spar Gran Canaria en un gran último cuarto en que superaron por más del doble a su rival (73-92), y con Aina Ayuso rozando el triple-doble con sus 13 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias para 23 de valoración.

Dos triunfos rondando la veintena de ventaja para aumentar la expectativa en el reencuentro con su afición, una que se ha quedado con ganas de ver a la italiana Marzia Tagliamento, lesionada en pretemporada y que esta semana alcanzó un acuerdo de desvinculación el club para terminar su recuperación en Brescia.

Líder de su grupo

Hoy, el liderato del grupo B puede ser suyo provisionalmente con un triunfo sobre las de Namur, que perdieron en la primera jornada ante el Lublin de la jugadora murciana Laura Gil en un partido a muy pocos puntos (57-65). Es mañana cuando jugarán las polacas ante el Student, considerada perita en dulce del grupo, por lo que el encuentro de hoy parece una primera condición para jugarse la semana que viene ese primer puesto, de nuevo ante el calor de los suyos en Alcantarilla. El partido de hoy podrá seguirse de manera gratuita, en directo y en 'streaming', a través del canal de YouTube de la FIBA.