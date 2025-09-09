Puesta de largo de un Hozono Global Jairis «ambicioso» El equipo alcantarillero presentó en la Hacienda del Álamo sus nuevas equipaciones de cara a una temporada en la que buscará repetir éxitos

Entre palos de golf, algún susto con el bugui que no fue más allá y mucha broma, el Hozono Global Jairis de la temporada 2025-26 se presentó en sociedad ante los medios de comunicación con plantilla, 'staff' técnico y directiva al completo en un acto celebrado en la Hacienda del Álamo, residencial propiedad del grupo que apadrina al decano del baloncesto regional, y que permitió comprobar la buena atmósfera en que vive la familia aurinegra.

Un distendido ambiente que no entra en conflicto con una ambición nada disimulada de un proyecto que «sigue creyendo en el esfuerzo, el talento y la ilusión como motores de nuestro presente y nuestro futuro», aseguraba Salva Costa, presidente de un club que no quiere dejar en flor de un día su entrada en la nobleza del baloncesto femenino español. Objetivo para el que se muestra indispensable el apoyo de empresas e instituciones, uno del que «con orgullo lo decimos», es bandera el Grupo Hozono Global, con su presidente Manuel Martínez a la cabeza. «El Hozono Global Jariris es un símbolo de lo que significa trabajar en equipo y luchar por un objetivo común», valoración que hace al empresario estar «convencido de que juntos lograremos grandes cosas esta temporada».

Para conseguirlo, el equipo ha hecho algunos cambios en la plantilla. Tuvo que decir adiós a su máxima anotadora, Morgan Bertsch, buscó alternativas a jugadoras como Petra Holesinska, Paula Ginzo, Carmen Grande o Reshanda Gray y, el resultado final, «nos tiene muy contentos», valoraba para LA VERDAD Andrés Medina, director deportivo y máximo responsable de la arquitectura de una plantilla que ha estrechado lazos después de su concentración en el CAR Región de Murcia en Los Alcázares.

Medina es el hombre detrás de renovaciones como la de Aina Ayuso, Lou López-Sénéchal o Billie Massey, pero también de ilusionantes fichajes como la de una Àngela Mataix que regresa al Hozono Jairis en el mejor momento de su carrera, una internacional española en 3x3 como Alba Prieto, calidad europea contrastada como Marzia Tagliamento y Andrijana Cvitkovic y el músculo que pondrán por dentro las americanas Jasmine Walker y Aaronette Vonleh.

Todas ellas sirvieron como modelos para la presentación de las nuevas equipaciones para esta próxima temporada, que vuelve a producir la marca española Joma, y que mantienen la sobriedad y colores identificativos del club. La primera equipación volverá a ser negra, con detalles en amarillo como color secundario, mientras que la segunda mantendrá el blanco como color dominante, implementando el azul claro en los ribetes de camiseta y pantalón. Ambas serán las indumentarias utilizar en los partidos de la Liga Femenina Endesa, mientras que, en la EuroCup Women, las noches europeas en el Fausto Vicent y allá donde no entre en conflicto con el equipo anfitrión, las jugadoras de Bernat Canut vestirán una temporada más de amarillo, con detalles en negro. Las tres vestimentas alcantarilleras siguen una línea continuista a la temporada pasada, implementando todas ellas unas muy finas franjas verticales que estilizan el conjunto.

Con todo listo, un Hozono Jairis que comenzó su ronda de amistosos de pretemporada el pasado sábado en Alcázar de San Juan con victoria ante el Estudiantes (79-93), pone la quinta marcha para acelerar en una preparación hacia la disputa del primer título de la temporada, que sería el segundo después de la Copa de la Reina del pasado marzo, y en el mismo año.

Se trata de la Supercopa, una que disputó el año pasado y al que regresa en este, pero esta vez no como anfitrión, sino como equipo que se ha ganado su derecho deportivo a ello como campeón de la Copa. Esta tendrá lugar el 27 y 28 de septiembre en Huesca, y para optar al título primero tendrá que vencer al Valencia Basket en la semifinal, para luego jugarse el gran premio ante el ganador del Avenida-Casademont.

