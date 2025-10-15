La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Billie Massey, en el suelo tras una jugada de ataque.

Billie Massey, en el suelo tras una jugada de ataque. J. Carrión/ AGM
Eurocup Women

El Jairis resbala en el estreno europeo en el Fausto Vicent

Las de Alcantarilla, de más a menos, mostraron su peor cara desde el triple y López Sénéchal sufrió una lesión que podría ser grave

F. P.

Alcantarilla

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:34

No hubo dos de dos y pleno de triunfos. El Hozono Global Jairis cayó este miércoles en el estreno europeo en el Fausto Vicent de Alcantarilla ante el Namur Capitale belga (53-62). El equipo de Bernat Canut fue de más a menos durante el partido y mostró su peor cara desde la línea de tres puntos, con solo un triple anotado en todo el encuentro y un 5,8% de acierto. Una noche para olvidar desde el tiro exterior. Eso, unido a una Emina Selimovic imperial que superó a las jugadoras del cuadro alcantarillero y alcanzó los 20 puntos, formó el cóctel que privó al Jairis de regalarle a su afición el segundo triunfo en la EuroCup.

Hozono Global Jairis

Ayuso, Massey, Prieto, López Sénéchal y Walker -quintento inicial-. También jugaron Alarcón, Chery, Cvitkovic, Mataix y Vonleh.

53

-

62

Namur Capitale

Defosset, Dossou, Leblon, Onyiah y Selimovic -quintento inicial-. También jugaron Boosten, Cambioli, Franquin y Remacle.

  • Parciales: 14-13, 15-16, 11-18 y 13-15.

  • Incidencias: Jornada 2 de la EuroCup Women disputada en el Fausto Vicent de Alcantarilla.

Pero la peor noticia pudo no ser la derrota. La alero fracomexicana sufrió una lesión que podría ser de gravedad y dejó helado al pabellón, que espera resultados en las próximas horas para conocer el alcance de lo sucedido.

La base Emina Selimovic, que alcanzó la cifra de 20 puntos anoche, volvió loca y castigó al equipo de Bernat Canut

El tercer cuarto fue lo que condenó al equipo alcantarillero, que hasta entonces había sostenido bien a su rival. Pero el inicio del segundo tiempo, marcado por un día para olvidar de cara al aro, permitió a las belgas despegarse en el marcador y poner tierra de por medio.

Morir en la orilla

Aún así, las de casa, lideradas por Aina Ayuso y Aaronette Vonleh en ataque, intentaron acercarse en el luminoso para llegar con vida a los minutos finales. Pero no pudo ser. Ni desde el exterior ni en la pintura las jugadoras de Bernat Canut tuvieron un buen día. Sí sellaron un partido aceptable en defensa, a pesar de un tercer cuarto que les castigó en exceso, además del golpe anímico de lo de López Sénéchal, que es la gran protagonista las próximas horas.

