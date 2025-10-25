La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los imposibles ya no existen para el Hozono Global Jairis

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:49

Vencer a domicilio en Valencia no es ninguno de esos partidos que se cuenten como victoria en las quinielas de pretemporada. Pero, desde que el Hozono Jairis es un equipo que ha repetido en dos temporadas seguidas el quinto puesto, que compite en Europa y que ha conquistado una Copa de la Reina en la que, precisamente, el Valencia fue su víctima en unos cuartos que acabaron con la dictadura 'taronja', tampoco se cuenta como derrota segura.

El de este domingo para las de Canut es uno de esos partidos en los que no habrá nada que perder. En la primera visita de un equipo de murciano al Roig Arena, el Hozono Jairis desafía a un Valencia candidato a todo.

