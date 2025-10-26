El Hozono Jairis roza su primera hazaña del curso

Hay derrotas que también suponen pasos adelante. Ayer, en Valencia, en el nuevo Roig Arena, el Hozono Jairis dio uno. Porque perdió ante uno de ... los equipos de arriba, pero sin dejar de dar la cara. Tanto, que la primera parte fue suya y llegó a ir ganando por trece (28-41, minuto 22). Fue cuando el equipo de Canut tocaba el cielo que este se encapotó para las alcantarilleras. Con quejas acerca de una posible disparidad de criterio arbitral, con solo once faltas señaladas a favor del Hozono Jairis, menos que en ningún otro partido, el dispar 23-8 en tiros libres intentados, dando a las locales 18 puntos, fue clave en un ajustado partido.

Valencia Basket Romero (6), Buenavida (6), Casas (5), Carrera (16) y Alexander (0) -quinteto titular- Araújo (4), Fam (6), Fiebich (0), Atkinson, Ben Abdelkader (13) y Lekovic (8). 64 - 61 Hozono Global Jairis Ayuso (4), Alarcón (4), López-Sénéchal (8), Cvitkovic (4) y Vonleh (11) -quinteto titular- Prieto (5), Mataix (7), Alguacil, Massey (15) y Alexander (3). Parciales: 11-15, 17-20 (28-35), 18-8 (46-43) y 18-18 (64-61).

Árbitros: Zafra, Sanhermelando y Chacón.

Incidencias: Roig Arena de Valencia, unos 2.000 espectadores.

Una derrota que olvidar rápido, pues la EuroCup regresa este miércoles a las 20.30 con la visita del Student serbio, pero también para retener en la memoria, con la rabia despertada a un equipo que se encuentra en la temporada de su confirmación entre los mejores.

Hasta el intermedio

Con esta valentía salió el equipo de Canut al partido, con más iniciativa aprovechando su ventaja física ante un quinteto local de jugadoras pequeñas y, pese a que las rotaciones de Rubén Burgos daban centímetros a su equipo, mujeres como Massey y Vonleh andaban lanzadas y plenas de confianza para sumar puntos en las proximidades del aro y solo tener que lamentar la llegada del descanso.

Un parcial de 0-6 en la reanudación estiraba la felicidad visitante, pero el Hozono Jairis cortocircuitó por minutos ante la más severa señalización de faltas, incluida una antideportiva sobre Walker, generándose un cambio de ambiente que jugadoras expertas como Carrera supieron exprimir, terminando por culminar la remontada Lekovic al término del tercer cuarto (46-43).

Con el Valencia lanzado hacia el triunfo, la suma de tres en tres, como un triple de López-Sénéchal o un 2+1 de Ayuso, que solo anotó esta canasta, volvió a permitir soñar, pero era demasiado tarde.