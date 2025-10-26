La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Billie Massey busca ganarle la línea de fondo a Awa Fam. VBC

El Hozono Jairis roza su primera hazaña del curso

Las de Alcantarilla llegaron a ir ganando al Valencia por 13 puntos, pero el paso por el descanso y el criterio de faltas le dieron la vuelta

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:33

Hay derrotas que también suponen pasos adelante. Ayer, en Valencia, en el nuevo Roig Arena, el Hozono Jairis dio uno. Porque perdió ante uno de ... los equipos de arriba, pero sin dejar de dar la cara. Tanto, que la primera parte fue suya y llegó a ir ganando por trece (28-41, minuto 22). Fue cuando el equipo de Canut tocaba el cielo que este se encapotó para las alcantarilleras. Con quejas acerca de una posible disparidad de criterio arbitral, con solo once faltas señaladas a favor del Hozono Jairis, menos que en ningún otro partido, el dispar 23-8 en tiros libres intentados, dando a las locales 18 puntos, fue clave en un ajustado partido.

