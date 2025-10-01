La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Chery señala durante el Estrella Roja-Reyer de acceso a la Euroliga. FIBA

El Hozono Jairis se refuerza con Chery antes del comienzo

La alero francesa acababa de quedar libre del Estrella Roja, ya conoce la competición española y compensará la baja de Tagliamento

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:53

Gran oportunidad de mercado la que ha aprovechado el Hozono Jairis en esta semana de comienzo de la Liga Femenina Endesa con el fichaje de ... Kendra Chery (Guadalupe, 24 años), internacional por Francia en la Copa del Mundo de 2022 y en las 'ventanas FIBA' de clasificación para el Eurobasket de 2023, y una de las jugadoras más destacadas la temporada pasada en el Gernika, donde promedió 8,2 puntos y 4,6 rebotes por partido, siendo una de las jugadoras más utilizadas por el técnico Lucas Fernández, que le dio 27,5 minutos por encuentro.

