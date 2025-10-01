El Hozono Jairis se refuerza con Chery antes del comienzo

Gran oportunidad de mercado la que ha aprovechado el Hozono Jairis en esta semana de comienzo de la Liga Femenina Endesa con el fichaje de ... Kendra Chery (Guadalupe, 24 años), internacional por Francia en la Copa del Mundo de 2022 y en las 'ventanas FIBA' de clasificación para el Eurobasket de 2023, y una de las jugadoras más destacadas la temporada pasada en el Gernika, donde promedió 8,2 puntos y 4,6 rebotes por partido, siendo una de las jugadoras más utilizadas por el técnico Lucas Fernández, que le dio 27,5 minutos por encuentro.

Un año que la valió de cara a esta temporada una oportunidad de Euroliga que se quedó a medias. Fichó por el Estrella Roja, uno de los equipos que había de pasar una eliminatoria previa de acceso a la misma, pero las de Belgrado cayeron ante el Reyer veneciano (71-79 y 70-63) en dos partidos en los que la nueva jugadora alcantarillera, de 1,88 metros de estatura, promedió 7 puntos y 2 rebotes por partido. Sin embargo, la eliminación vino provista de la rescisión de contrato.

Potencial físico

Su fichaje se lee en clave de lesión de Marzia Tagliamento, que no podrá estar a las órdenes de Bernat Canut en este inicio de temporada. De esta manera, esta jugadora de alto impacto físico, especialmente en defensa, «nos va a dar esa presencia que le falta al equipo en este inicio de temporada», analizaba Andrés Medina, director deportivo, del fichaje de una jugadora «que veníamos siguiendo».

Ala-pívot que también tiene capacidad de jugar de alero, Chery dota de polivalencia a una posición de grandes cambios en el Hozono Jairis, pues este verano se despidió de Morgan Bertsch y Paula Ginzo y, sin Tagliamento, escaseaba el oficio que la francesa puede proporcionar. «Conozco la liga y sé del nivel de competitividad que exige, así que vengo con muchas ganas», declaraba Chery en sus primeras palabras como jugadora de un proyecto que «me motiva mucho, espero poder ayudar a que vivamos una gran temporada junto a mis compañeras y nuestra afición».

Su estreno podría darse ya este próximo sábado a las 19.00 horas, día y hora para el estreno de un Hozono Jairis que jugará la primera jornada ante su público, en el Fausto Vicent, con el Joventut de Badalona como antagonista. Un primer partido para el que el club ha comunicado haber aumentado su mala salarial con un 10% de nuevos abonados.