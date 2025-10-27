La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bernat Canut. Javier Carrión/ AGM

El Hozono Jairis, de nuevo el mejor exprimiendo cada punto para los desempates

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:28

Fue uno de sus grandes fuertes la pasada temporada y parece que, en lo que va de esta, está dispuesto a mantenerlo. Y es que el Hozono Jairis, pese a contar por igual victorias y derrotas en las cuatro jornadas que van de temporada, sale de nuevo bien parado de los empates en la clasificación. Ahora mismo, las alcantarilleras han bajado a la séptima posición de la tabla, pero se mantienen en estos puestos de clasificación para Copa gracias a un diferencial de puntos favorable en +26, mejor que el de los otros cuatro equipos que también han ganado dos partidos, e incluso 16 puntos mejor que el segundo de este grupo, un Gernika que es octavo.

Cedida la primera jornada por un triple sobre la bocina ante el Joventut (57-58), la siguiente derrota del Hozono Jairis se dio este domingo en la pista de un Valencia que vuelve a ser favorito a todo (64-61). Un marcador fundamental en una competición que esta temporada ha regresado más igualada.

Rivales directos

Confirmar esta fortaleza es un deber que tienen ahora por delante las alcantarilleras. El próximo partido será el domingo a las 13.00, con la visita al Fausto del Ibaeta, una de las grandes sorpresas del arranque, que viene de ganar este domingo a domicilio al Avenida (57-65) y que es tercer clasificado, como así volverá a resultar de clave a la jornada siguiente la salida de las de Bernat Canut a Gernika, su principal perseguidor hoy por hoy.

