El Hozono Jairis comienza el reto de no ser flor de un día

Después de llegar está ese desafío aún mayor que es el de mantenerse. Y ese es el que afronta en la próxima temporada 2025-26 ... el Hozono Jairis, la gran sorpresa del ecosistema del baloncesto profesional español en una pasada temporada mágica. Campeonas de la Copa de la Reina, las alcantarilleras fueron el primer equipo en conquistar el torneo en su primera participación en el siglo XXI y entraron en 'playoff' como quintas clasificadas, con un nuevo récord de 18 victorias de 30 posibles.

«Iremos a ganar todos los partidos y a conseguir títulos», decía ayer la capitana Aina Ayuso, nombrada Mejor Jugadora Nacional de la pasada temporada en la reciente VI Gala del Baloncesto Español, evidenciando que el Hozono Jairis ya no puede ser una sorpresa para nadie, pero pidiendo «ser humildes». Este año su pareja en el puesto de base será Àngela Mataix, de vuelta a un equipo en el que jugó entre 2020 y 2022 y, como Ayuso, en el mejor momento de su carrera, debutando con la selección en la preparación del último Eurobasket y habiendo llevado al Ferrol al subcampeonato de la pasada EuroCup Women, competición en cuyo mapa vuelve a estar Alcantarilla. La alicantina quiere «prepararnos lo mejor posible para la Supercopa y la liga».

Títulos en juego

Y es que en solo un mes el Hozono Jairis aspirará a su segundo título. Como campeón de Copa, el equipo aurinegro se jugará en Huesca la Supercopa ante el Valencia, su rival en semifinales, el Perfumerías y el Casademont. Para llegar en óptimas condiciones, las alcantarilleras se concentrarán en el CAR Región de Murcia y así acelerar la adaptación, especialmente, de las siete novedades: la propia Mataix, Tagliamento, Prieto, Cvitkovic, Vonleh, Walker y la canterana Alguacil.

En Los Alcázares trabajará la plantilla con un cuerpo técnico que repite al completo, encabezado por Bernat Canut, antes de unos amistosos que comenzarán el 6 de septiembre con el duelo ante el Estudiantes en Alcázar de San Juan, a repetir siete días más tarde en un triangular que le medirá también al recién ascendido Leganés, y que terminarán el 18 de septiembre ante el también promocionado Estepona.

Esa será la hoja de ruta que seguirá el Jairis para cotinuar siendo un equipo de miras altas. Con un salto en el plano físico, se adelantó a todos en la renovación de Ayuso y logró las continuidades de López-Sénéchal, tentada por equipos de Euroliga, así como de complementos fundamentales para el juego colectivo como Alarcón, debutante con la selección la pasada temporada, y la belga Massey en el interior.