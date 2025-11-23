La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las jugadores del Hozono Global Jairis este domingo durante el partido que han disputado en Lugo. @EnsinoLugoCB

El Hozono Jairis también lo borda a domicilio para someter al Ensino

El equipo de Alcantarilla firmó su mejor actuación de la temporada a domicilio contra un equipo que solo había perdido un partido

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:14

Comenta

Como el UCAM en su partido de los récords en Lleida, esta mañana el Hozono Jairis replicó la soberbia actuación de sus compañeros del baloncesto ... masculino con un impecable partido en el Pazo dos Deportes de Lugo, donde, desde el mismo salto inicial, fueron notablemente superiores a un Ensino que venía siendo la revelación de la temporada en la Liga Femenina Endesa, pues arrastraba cinco victorias en seis partidos y llevaba un firme caminar que no era del todo así para un equipo alcantarillero algo titubeante en este inicio de temporada con tantos cambios en su plantilla.

