El Hozono Jairis también lo borda a domicilio para someter al Ensino

Como el UCAM en su partido de los récords en Lleida, esta mañana el Hozono Jairis replicó la soberbia actuación de sus compañeros del baloncesto ... masculino con un impecable partido en el Pazo dos Deportes de Lugo, donde, desde el mismo salto inicial, fueron notablemente superiores a un Ensino que venía siendo la revelación de la temporada en la Liga Femenina Endesa, pues arrastraba cinco victorias en seis partidos y llevaba un firme caminar que no era del todo así para un equipo alcantarillero algo titubeante en este inicio de temporada con tantos cambios en su plantilla.

Sin embargo, hoy, en Lugo, poco se le pudo reprochar al equipo de Bernat Canut, dirigido en esta ocasión por su asistente David Muñoz por motivos personales. Y es que, cuando el talento florece, el baloncesto se hace mucho más sencillo. Implacable se hace el Hozono Jairis cuando Aina Ayuso dirige la orquesta sin la presión de la anotación (terminó con 13 asistencias y llevaba 9 antes de sumar sus primeros puntos, aún en la primera parte), López-Sénéchal disfruta de su idilio con el aro para meter 23 puntos con acciones de asombrosa técnica individual y, Jasmine Walker, una de las grandes apuestas del verano, hace su mejor partido como aurinegra con seis triples de nueve intentos para sumar 26 puntos.

Durán Maquinaria Ensino Flórez (6), Hernández (5), Tate (6), Garfella (0) y Giomi (13) -quinteto titular- Van Schaik (3), López (0), Bosch (0), Haidara (9), Fequiere (12) y Orsili (4). 58 - 81 Hozono Global Jairis Ayuso (5), Alarcón (6), López-Sénechal (23), Walker (26) y Massey (10) -quinteto titular- Prieto (1), López (0), Mataix (0), Cvitkovic y Vonleh (10). Parciales: 9-16, 13-29 (22-45), 29-18 (51-63) y 7-18 (58-81).

Árbitros: Leandro Nicolás Lezcano, Cristian Martín y Carlos Gallego.

Incidencias: Partido correspondiente a la sép`ima jornada de la Liga Femenina Endesa disputado en el pabellón Pazo Provincial de Deportes de Lugo ante unos 300 espectadores.

Un tridente ofensivo que, cuando congenia, hace muy difícil a cualquier equipo de la competición seguir el ritmo de su Hozono Jairis, que coge aire entre los ocho primeros puestos (sexto) y se pone no solo a una victoria de su víctima de hoy, también suma 23 puntos de diferencia que son la mayor diferencia a su favor en la competición doméstica de esta temporada y suponen un 'basket-average' muy complicado de superar para su rival gallego en el enfrentamiento de vuelta.

40 minutos por delante

Con un baloncesto estático muy dado a compartir el balón y generando mucho movimiento de lado a lado especialmente de sus jugadoras exteriores, el Hozono Jairis aprovechó la media distancia que le concedía un cerrado Ensino para sus primeras importantes diferencias (2-10, minuto 6) y verse, desde ahí, siempre por delante en el marcador.

Antes de anotar sus primeros puntos, Aina Ayuso ya sumaba nueve de sus trece asistencias, asistiendo más de la mitad de canastas visitantes de la primera parte

Con una defensa a la que el único pero que ponerle se encontraba en la protección final del rebote, un Ensino con segundas oportunidades y mayor intensidad cargaba las pilas, pero la técnica a Suso Garrido y, sobre todo, dos triples consecutivos de López-Sénéchal, uno de ellos con falta, abrían la primera diferencia de dos dígitos (16-27, minuto 15).

El descomunal acierto alcantarillero, que tenía como gran clave a una Ayuso que desbordaba a la defensa gallega para generar tiros liberados, dejaba aturdido a un rival que suplicaba la llegada del descanso. Este llegaba, pero, con un parcial de 2-16 en el que ahora caían dos triples de Walker, el último fuera de guion como síntoma de su estado de confianza, lo hacía sin dejar mucha historia para después del paso por vestuarios (22-45).

El Hozono Jairis terminó de matar el partido cuando abrió el último cuarto con un parcial de 0-12 y no permitió canasta del Ensino en siete minutos

Reacción baldía

Para, como mínimo, salvar el orgullo, el Ensino regresó en el tercer cuarto simplificando su ataque, de mayor verticalidad, y apretando en defensa con algunos dos contra uno. Era un equipo más agradecido de ver, pero los fallos en el tiro libre y algunos errores de precisión no le permitían sacar mayor botín y, pese a anotar en menos de tres minutos la mitad de puntos que en la primera parte, seguían viéndose lejos (33-50, minuto 23).

Le sigue a Mataix costando dar con la tecla en su regreso a Alcantarilla, ahora como una de las grandes bases del panorama nacional, pero un quinteto de corte defensivo, y con Vonleh sacando ventajas cerca del aro con su corpulencia, dejaban en poca cosa la reacción gallega. Hasta que llegaron algunos problemas. Vonleh entraba en problemas de faltas y eso hacía que se vieran las costuras. El Ensino corría por primera vez en el partido y un parcial de 12-2 para cerrar el tercer cuarto revitalizaba la esperanza (51-63).

Control retomado

Cuando más cómodo se encontró el Ensino, conservador fue Muñoz no pidiendo tiempo muerto. Pero el especialista defensivo del 'staff' alcantarillero aprovechó el entrecuartos para poner los pies en la tierra al equipo gallego. De parecer que habría partido, a, en un abrir y cerrar de ojos, retomar el control del rebote para atacar rápido y responder con, ahora, un parcial de 0-12 que hasta daba al Jairis su mayor ventaja. Para colmo, la espectacularidad del segundo 3+1 de López-Sénéchal contribuía a esa sensación de, ahora sí, partido roto (51-75, minuto 36).

Hasta siete minutos tardó el Ensino en anotar su primera canasta del último cuarto, a la que siguieron dos triples de Walker para mayor renta (55-81, minuto 39) y regocijo de un equipo que acababa de hacer su mejor partido de la temporada contra uno de los grandes equipos de este arranque.