El Hozono Global Jairis redondea su gran semana Las de Bernat Canut se estrenan en la Liga Femenina Endesa con un gran partido de Walker

Olga Lorente Domingo, 12 de octubre 2025, 15:43 Comenta Compartir

Tras las buenas sensaciones en el debut en Europa, el Hozono Global Jairis se presentaba en Gran Canaria con la intención de sumar el primer triunfo en la Liga Femenina Endesa. En cierto modo, el equipo de Bernat Canut se quitó en Belgrado esa mochila de dudas que había comprado en la Supercopa y siguió cargando tras el triple de Laia Lamana sobre la bocina que le privó de estrenarse en la competición doméstica con victoria la semana pasada.

Lo más importante del partido de Eurocup fue que el juego interior del equipo de Alcantarilla había crecido en confianza, con Walker y, sobre todo, Massey dominando en la pintura. En tierras canarias, Canut apostó de inicio por Vonleh y Cvitkovic, pero rotó a los cuatro minutos porque desde la posición de 4, el Gran Canaria empezó a hacer daño y a controlar el rebote.

Spar Gran Canaria Contell (13), Richardson (6), Merceron (21), Sherrill (0) y Heriaud (12). También jugaron Mane (16), Estebas (0) y Kamara (4). 73 - 92 Hozono Global Jairis Ayuso (13), Prieto (2), Cvitkovic (4), López Sénéchal (17) y Vonleh (4). También jugaron Chery (5), Walker (13), Massey (12), Mataix (9) y Alarcón (13). Parciales: 13-20, 22-19, 26-28 y 12-25.

Incidencias: Pabellón Deportivo Insular La Paterna. 1.000 espectadores.

La belga es la jugadora de confianza del entrenador y no es para menos, siempre cumple en pista. Gracias a su intensidad defensiva y su podería bajo los dos aros, el Hozono Global Jairis le dio la vuelta al marcador al final del primer cuarto, que obligó al técnico local a pedir tiempo muerto. Tras él, su equipo sólo fue capaz de sumar dos puntos desde el tiro libre. El primer cuarto terminó con 13-20 para las visitantes.

El segundo cuarto empezó con ritmo y sin cambios en la pintura del conjunto murciano. Corriendo es mucho más peligroso el equipo de Canut. Walker, desde el exterior, y Massey por dentro ayudaron a poner la máxima ventaja (de 11 puntos) en el marcador. Todos los balones que tocaba la belga en la ataque terminaban en falta o en canasta.

Cuando parecía que el Hozono Global Jairis podía abrir una brecha importante en el marcador, el Spar Gran Canaria recortó distancias desde el triple. Al descanso se llega con el 35-39 y todo muy abierto.

Tras el paso por el vestuario, el partido se volvió loco. Intercambio de canastas y de triples que hacían el choque muy divertido. El Spar Gran Canaria se puso por delante, pero en el siguiente ataque Walker volvió al rescate de las de Canut para empatar 53-53, hacer una buena defensa y asistir a Mataix para una bandeja más adicional.

El último cuarto arrancó con todo muy abierto y sólo tres puntos de diferencia en el marcador. Con Ángela Mataix dando un paso al frente en la dirección y en la anotación, Ayuso y López-Sénéchal recuperando la chispa ofensiva, Waker desde el exterior y Massey en la pintura, el Hozono Global Jairis cerró de forma contundente su primer triunfo de la temporada en la competición doméstica.

Partido que confirma las buenas sensaciones de Belgrado y que puede suponer un punto de inflexión. El equipo que dirige Bernat Canut tiene muchas caras nuevas este curso y está en proceso de construcción. Las victorias ayudan a seguir trabajando con más confianza.