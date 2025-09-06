El Hozono Global Jairis se lleva la segunda edición del Trofeo LF Endesa FBCLM

LA VERDAD Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

La pretemporada del Hozono Global Jairis ha arrancado con victoria. Las de Bernat Canut se impusieron ayer al Movistar Estudiantes (79-93) en el II Torneo LF Endesa FBCLM, disputado en la localidad de Alcázar de San Juan. Comenzaba el partido con un parcial de 3-9 gracias al acierto del juego interior jairista. Una canasta bajo el aro de Vonleh daba paso a los dos últimos minutos del periodo y, tras una buena combinación de la pívot con Prieto, el marcador se situaba en 13-18. Se acercaban las madrileñas por medio de Osma y, tras un intercambio de triples, Andrijana cerraba el cuarto con un triple sobre la bocina que ponía el 21-25 en el marcador.

El segundo asalto arrancaba con una canasta de Billie Massey a pase de Prieto. Tras unos minutos de sequía, aparecían Lou y Vonleh para poner el 25-36 en el marcador con cuatro minutos por disputar. El Estudiantes se acercaba por medio del tiro libre, pero las exteriores del Hozono Global Jairis imponían su velocidad para mantener la renta de 13 puntos a falta de 90 segundos para el descanso. 33-46 al final de los dos primeros parciales.

El partido se reanudaba con un triple de Topuzović, seguido de una canasta en la zona de Vonleh. Aparecía López Sénéchal para anotar cinco puntos consecutivos, pero las madrileñas reaccionaban por medio de Samson y Topuzović para ponerse de nuevo a 12 puntos tras cuatro minutos de juego. Aparecía Txell para anotar un triple que dejaba el marcador en 50-66 a falta de tres minutos para el final del periodo. Se acercaba el Estudiantes desde la línea de personal y el tercer cuarto finalizaba con 58-75.

Aparecía Andrijana para cortar el parcial y poner el 72-89 en el marcador. Una espiral de faltas del conjunto murciano daba alas al Movistar Estudiantes en los últimos compases y el partido finalizaba con 79-93 en el marcador. Buena puesta en escena de las de Alcantarilla.

Temas

Jairis Alcantarilla