El Hozono Global Jairis se da un festín ante su afición a costa del Student serbio

Emilio Sánchez-Bolea Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:57

La comunión entre equipo y afición va a más en Alcantarilla. La cita de este miércoles, en el tercer partido seguido en casa, era ideal para ello. Hozono Jairis y Fausto Vicent siguen consiguiendo victorias de la mano y, en la visita del débil Student serbio, un equipo al que el ataque le está costando que fluya rozó la centena de puntos.

H.G. Jairis Ayuso (5), Alarcón (26), López-Sénéchal (9), Walker (11) y Massey (11) -quinteto titular- Prieto (2), López (0), Mataix (15), Cvitkovic (8), Vonleh (12) y Alguacil (0). 99 - 62 UZKK Student Nedeljkov (15), Marjanovic (5), Smith (18), Tesic (0) y Briggs (7) -quinteto titular- Corto (0), Djordjevic (0), Ilic (0), Culibrk (9), Rajic (0) y Vuckovic (8). Parciales: 0-18, 20-20 (50-38), 27-17 (77-55) y 22-7 (99-62).

Incidencias: Pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla, 742 espectadores.

El Student aguantó los primeros minutos de la segunda parte, pero el ritmo impuesto por Ayuso fue minando las serbias, atónitas ante el acierto de Txell Alarcón. La catalana sumó 26 puntos anotando los diez tiros que intentó. Tocada por una varita, hasta los que golpeaban en aro y tablero terminaban besando la red.

Un partido que también sirvió para que Mataix recuperara sensaciones y para que las canteranas Alguacil y López debutaran con el primer equipo, con un minuto cada una.

Temas

Jairis Alcantarilla