Marzia Tagliamento, con el RMB Brixia Basket, su anterior club. HGJ
Baloncesto

El Hozono cierra su plantel con Marzia Tagliamento

La alero italiana llega a Alcantarilla tras ser la máxima anotadora de la liga transalpina, con casi 18 puntos por partido

LA VERDAD

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:52

El Hozono Global Jairis ha cerrado su plantilla para el curso 2025-26 con la contratación de la alero italiana Marzia Tagliamento, de 182 centímetros ... y de 29 años de edad. La nueva adquisición del equipo de Alcantarilla, que milita en Liga Femenina Endesa, está considerada una de las jugadoras más letales de la Serie A1 italiana. Tagliamento aterriza en Murcia avalada por ser la máxima anotadora nacional de dicha competición, con casi 18 puntos por partido, y además la jugadora con más puntos totales de la liga (353).

