El Hozono cierra su plantel con Marzia Tagliamento

El Hozono Global Jairis ha cerrado su plantilla para el curso 2025-26 con la contratación de la alero italiana Marzia Tagliamento, de 182 centímetros ... y de 29 años de edad. La nueva adquisición del equipo de Alcantarilla, que milita en Liga Femenina Endesa, está considerada una de las jugadoras más letales de la Serie A1 italiana. Tagliamento aterriza en Murcia avalada por ser la máxima anotadora nacional de dicha competición, con casi 18 puntos por partido, y además la jugadora con más puntos totales de la liga (353).

Tagliamento procede del RMB Brixia Basket italiano y destaca por su versatilidad, inteligencia y capacidad para anotar desde fuera del perímetro. En la última temporada Marzia ha promediado 17.6 puntos, 6.3 rebotes y 3 asistencias por encuentro. El director deportivo del club, Andrés Medina, ha valorado su fichaje: «Con Marzia sumamos talento ofensivo contrastado y experiencia en competiciones de alto nivel. Es una jugadora que encaja a la perfección en nuestra filosofía y que nos dará un plus en la línea exterior».

Por su parte, Marzia ha asegurado que «es un orgullo incorporarme a un club como el Hozono Global Jairis, con tanta ambición y proyección. Llego con muchas ganas de aportar y de vivir esta nueva etapa en España». Con esta incorporación, el Hozono Global Jairis cierra una plantilla que combina continuidad y nuevas incorporaciones, con la mirada puesta en afrontar con garantías tanto la Liga Femenina Endesa como la EuroCup Women, en la que el equipo participará por segunda temporada consecutiva. La plantilla del Jairis estará integrada por Ayuso, Mataix, Alguacil, López-Sénéchal, Prieto, Tagliamento, Alarcón, Walker, Cvitkovic, Massey y Vonleh.

400 abonados

El club ya cuenta con más de 400 socios para la próxima temporada, con un 10% de nuevos abonados. La campaña se ha diseñado con una propuesta flexible, que incluye descuentos especiales para peñistas, familias, jóvenes, personas jubiladas y personas con discapacidad. El abono incluirá por primera vez el acceso a la primera fase de los Playoffs, tanto en competición nacional como europea, y un descuento del 10% en la tienda del club murciano.