Golpe de autoridad del Jairis en su estreno en la EuroCup

El Hozono Global Jairis ya tiene la primera victoria de la temporada en el bolsillo. Y fue internacional. El equipo de Bernat Canut arrolló este ... jueves en Serbia al UZKK Student por 62-84 en el estreno en la EuroCup, en un duelo en el que las de Alcantarilla estuvieron lideradas en la pista por la pívot belga Billie Massey, que selló una actuación billante y alcanzó los 17 puntos y 11 rebotes (25 de valoración).

UZKK Student Briggs, Marjanovic, Nedeljkov, Smith y Tesic. 62 - 84 Hozono Global Jairis Ayuso, Netty, Lou López, Cvitkovic y Alarcón. Parciales: 20-27, 14-13 (34-40), 16-27 y 12-17 (62-84).

El primer choque europeo arrancaba con un triple de Lou López Sénéchal tras un minuto de imprecisiones. Tras dos puntos de Katherine Briggs llegaba una canasta al contraataque de Vonleh para poner el 2-5 en el marcador. La norteamericana anotaba sus dos tiros libres correspondientes tras recibir falta bajo el aro, pero rápidamente respondía Smith con un triple que recortaba la diferencia a dos puntos. Tras varias visitas al tiro libre por parte de las de Alcantarilla, aparecía Lou López para anotar desde media distancia y elevar la renta del Hozono Global Jairis a siete puntos.

Las de Bernat Canut reaccionaron rápido a varios minutos de zozobra en el ecuador del primer cuarto con una canasta de Alarcón que acababa con el buen parcial local. Un triple de Vuckovic inauguraba el último minuto del cuarto y, tras dos tiros de Briggs, llegaba una canasta de Massey que cerraba el periodo con 20-27.

El segundo cuarto comenzaba con un triple de Culibrk en los primeros compases. Tras dos minutos de imprecisiones en ataque, las de Alcantarilla volvían a anotar por medio de Massey. La pívot belga se hacía fuerte de nuevo bajo aros para poner el 26-34 al ecuador del cuarto y, tras un tiro libre de Briggs y un triple de Nedeljkov, la belga anotaba cuatro puntos que situaban la renta jairista en ocho puntos. 34-40 al descanso y el trabajo medio hecho.

Contestaron las locales en la reanudación con cinco puntos consecutivos que Walker frenaba con un triple en el minuto ocho del cuarto. Aina Ayuso ponía fin a unos minutos de caos y fallos ofensivos con una canasta tras rebote, situando el marcador en 39-48 con cuatro minutos por disputar. Tras dos tiros libres de Massey, las serbias volvían a recortar distancias gracias a una canasta más adicional de Nadezda Nedeljkov. Aparecía Ayuso para anotar un triple que ponía de nuevo tierra de por medio y Cvitkovic aumentaba la diferencia a 13 puntos con una canasta bajo el aro.

Omnipresente

El último asalto se inició con canasta de Cvitkovic a pase desde el suelo de una omnipresente Billie Massey. Anotaba Corto y respondía la pívot belga consiguiendo su punto número diecisiete de la noche. El ecuador del cuarto comenzaba con un parcial de 5-0 a favor del conjunto local, pero aparecía Walker para romper la racha de las serbias con un triple que significaba el +15 del Jairis. Llegaba el último minuto y, tras una gran defensa visitante, cinco puntos seguidos del Hozono Global Jairis le pusieron el lazo al partido con 62-84 en el marcador. Felicidad absoluta entre las de Bernat Canut, que sonríen por primera vez en esta ilusionante campaña.