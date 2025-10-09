La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Massey se quita de encima a dos jugadoras del UZKK Student. H. G. Jairis

Golpe de autoridad del Jairis en su estreno en la EuroCup

Las de Alcantarilla logran el primer triunfo de la temporada guiadas por una Billie Massey brillante que se fue hasta los 17 puntos y 11 rebotes

LA VERDAD

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:30

Comenta

El Hozono Global Jairis ya tiene la primera victoria de la temporada en el bolsillo. Y fue internacional. El equipo de Bernat Canut arrolló este ... jueves en Serbia al UZKK Student por 62-84 en el estreno en la EuroCup, en un duelo en el que las de Alcantarilla estuvieron lideradas en la pista por la pívot belga Billie Massey, que selló una actuación billante y alcanzó los 17 puntos y 11 rebotes (25 de valoración).

Golpe de autoridad del Jairis en su estreno en la EuroCup

