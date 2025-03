La épica que nunca acaba: el Hozono Global Jairis resiste al Girona y jugará la final de la Copa de la Reina

El Hozono Global Jairis sigue desafiando al diccionario español en la búsqueda de adjetivos que describan el enésimo logro de un equipo que está marcando ... un antes y un después en el baloncesto murciano, un mundo huérfano de referentes femeninos hasta que emergió el equipo de Alcantarill, que es ahora mismo el equipo de moda en España. Y no es para menos. En solo su tercera temporada en el escalón más alto del baloncesto español, el Hozono Jairis está jugando su primera Copa de la Reina y este domingo será uno de los dos contendientes por el título, el que podría ser el primero de su historia.

El más difícil de los caminos, eliminando en cuartos de final al campeón Valencia y ahora en semifinales al líder Girona, no hace sino bañar de confianza a un Jairis que disfruta y hace disfrutar. La atractiva propuesta táctica de Bernat Canut y un grupo de mujeres, cuyo lenguaje no verbal demuestra que lo pasan igual de bien dentro que fuera de la cancha, es una maquinaria a pleno rendimiento en la creación de afición a un baloncesto femenino al que proyectos como el del equipo alcantarillero sientan como agua de mayo.

Spar Girona Lundquist (10), Touré (2), Tate (5), Bibby (24) y Mack (14) -quinteto titular- Canella (2), Guerrero (2), Ygueravide (6), Pierre-Louis (2), López (0), Ribas y Hristova (0). 67 - 71 Hozono Global Jairis Ayuso (21), Eldebrink (9), López-Sénéchal (12), Bertsch (12) y Massey (11) -quinteto titular- Alarcón (1), Grande (0), Molina, Ginzo (0), Holesinska (5) y Gray (0). Parciales: 14-19, 23-5 (37-24), 7-24 (44-48), 17-13 (61-61) y 6-10 (67-71).

Árbitros: Ángel De Lucas, Daniel Checa y José Carlos Sierra.

Incidencias: Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, unos 2.000 espectadores. Cuartos de final de la Copa de la Reina.

De nervios inalterables ante un gran escaparate nunca antes experimentado, el Hozono Jairis no conoce techos de cristal en su gran escalada. Tan real como merecido, el decano del baloncesto regional, ese club fundado en un solar de tierra en 1954 por un grupo de amigos que no repetían color en su camiseta, está a cuarenta minutos del primer título de su historia.

Drama hasta el final

La solidez y profundidad baloncestística de este equipo se demuestra en lo diferente que ha sido el partido de este sábado respecto a uno de cuartos de final en que, salvo una reanudación con ciertas dudas, todo fue sobre la seda. En la semifinal, el Jairis volvió a mandar en el inicio, pero un Girona que no solo es el líder de la competición liguera, sino también el equipo más en racha con cinco victorias consecutivas (seis, contando los cuartos de esta Copa), rápidamente le dio la vuelta en una exhibición de músculo y talento que secó a las alcantarilleras a solo cinco puntos en el segundo cuarto.

El golpe fue devuelto en un espectacular tercer cuarto que elevó a Aina Ayuso a los altares de este deporte, una jugadora que se estrenó este pasado verano con la selección y que está siendo la mejor nacional cuando más ojos miran. Su inspiración permitió a las suyas recuperar una máxima diferencia de nueve puntos en el último cuarto, pero la montaña rusa que ha sido este partido aún aguardaba otra dura caída, cuando un parcial gerundense de 17-2 puso seis de desventaja a menos de tres minutos del final (61-55).

De empezar mejor y que el favorito le dé la vuelta en un momento, pocos se recuperan. De retomar el timón y que cuando quedan suspiros para el final te asesten otro duro golpe, solo los mejores vuelven. El Jairis puede ser un disfrute para los sentidos, pero las horas de laboratorio que tiene detrás para ser mucho más que una sensación solo las sabe Bernat Canut. En la prórroga, un Girona que no daba crédito a tener que jugar un tiempo extra cuando acariciaba la final no pudo sino asistir como ingrato antagonista a la épica que nunca acaba del equipo de Alcantarilla.

Un plan claro

No hay rival lo suficientemente grande para el Hozono Jairis. Así lo cree y así empieza los partidos, con una fiereza que asusta a quien pretenda entrar poco a poco en el partido (7-16, minuto 6), uno en el que la ventaja duró todo lo que se pudo sujetar a Chloe Bibby, una de las grandes estrellas de la competición. El Girona subió enteros apoyado en su mejor jugadora y, con Ayuso descansando, un Jairis que perdió cuatro balones entre los minutos 9 y 12 comenzó a sufrir una presión defensiva del Girona que tanto dio a lo largo de un partido ya bajo su control (25-19, minuto 17).

Tardó 6:28 en anotar el equipo de Canut, pero descorchado el aro gerundense no estaba el problema resuelto. La maestría de Bibby seguía haciendo crecer la diferencia, una que sería de una máxima de trece puntos con un triple casi desde el centro y sobre la bocina de Lundquist, que antes de lanzar hizo unos pasos claros que no pitaron (37-24, descanso), para ser la puntilla a un segundo cuarto de los horrores del Jairis, con más balones perdidos (seis) que puntos (cinco) y ninguna asistencia.

El Hozono Jairis tuvo que superar un muy delicado segundo cuarto con más pérdidas que puntos después de empezar mejor el partido

Bienvenidos al 'Ayushow'

El triple con que Massey abría la segunda parte rebajaba los niveles de ansiedad. El Hozono Jairis asumía el que el Girona ya estaba aquí y que no podía pensar en otro coser y cantar. Con una defensa a la que se le había pasado el susto, la confianza fue metiendo a más jugadoras en dinámica. Eldebrink, una de las más en forma antes de la Copa, metía su primer triple en este torneo y lo celebraba con rabia. Quizás Bertsch no estaba pudiendo brillar lo que Bibby, pero se fajaba en defensa.

Y Aina Ayuso. Qué jugadora. Una cuyo virtuosismo con el balón en las manos no puede hacer pasar desapercibido su trabajo en labores más oscuras. Hasta once rebotes capturó en la tarde de hoy, los mismos que la pívot Massey, para hacer de la lucha bajo aros el valor seguro al que agarrarse en los momentos malos hasta que llegaran los buenos. Después de un tiempo muerto falló el triple del empate y Bibby anotó el que volvía a separar el marcador, pero nadie gana en carácter a este Jairis, que no permitiría ni una canasta más en juego en lo que quedaba de cuarto, uno terminado con un 7-24 que devolvía el golpe y le ponía por delante con cinco triples, tres de ellos de Ayuso (44-48).

Resistir y vencer

Tres tiros libres de López-Sénéchal recuperaron esa máxima de nueve puntos del primer cuarto (44-53, minuto 32), justo cuando una técnica a Ginzo de las de árbitro que quiere hacerse notar comenzaba a enrarecer el ambiente. A ese clavo ardiendo se agarraba el equipo de Jordi Sargatal, y suficiente era para un conjunto gerundense que aumentó y de qué manera su presencia defensiva, especialmente con una Natasha Mack con un don para el tapón. Gastó sus tres tiempos muertos Canut en este parcial de 17-2 que amenazó con romper el choque dados los errores tan punibles del Jairis en la subida del balón (61-55, minuto 38), pero las mejores defensas de la segunda parte, la pizarra para una canasta rápida de López-Sénéchal y dos tiros libres de Ayuso a 19,6 segundos del final hacían creer en un milagro de cinco minutos más después del tiro fallado de Bibby para ganar. La tuvo también Ayuso, pero con cinco segundos, sin tiempos muertos y toda la pista por recorrer, se trataba de un imposible (61-61).

El virtuosismo de Aina Ayuso y una gran defensa colectiva levantaron un partido que, desde el tiro libre, la base primero envió a la prórroga y luego ganó

En la prórroga, el valor defensivo del conjunto de Canut sobre Bibby y Mack fue de sobresaliente. Una defensa de riesgo antes de la recepción y conservadora en el uno contra uno hasta la llegada de la ayuda sacó de juego a un Girona cuyas caras eran muy diferentes a las de un Hozono Jairis que volvió a ver el aro grande con la hiperactiva Eldebrink, que dejó muy tocado a su rival con una canasta a 54 segundos del final (65-70) que Ayuso terminó de matar con un tiro libre después de llevarse el último rebote del partido.

Mañana, el equipo que está cambiando el baloncesto murciano y nacional luchará por el título de la Copa de la Reina. Será a las 16:00 y su rival saldrá del vencedor de la semifinal entre el anfitrión Casademont y el Avenida de Anna Montañana, exentrenadora del Hozono Jairis.