Día para no fallar en la EuroCup para el Hozono Jairis

Emilio Sánchez-Bolea Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:13

Tercer partido consecutivo de competición europea para el Hozono Jairis y en un día para no fallar para las de Bernat Canut, que en el primero de esta cadena de encuentros locales cedieron ante el Namur belga de forma inesperada (53-62) y lo arreglaron en el siguiente contra el Lublin de Laura Gil, el favorito del grupo (64-58). Hoy, la oportunidad es grande para las de Alcantarilla, pues arranca la segunda vuelta de la primera fase de grupos de la EuroCup Women y quien le visita es el Student serbio, la perita en dulce, al que ganó de forma clara y a domicilio en el estreno (62-84) y que tuvo la bondad de hacerle un gran favor en la jornada anterior sorprendiendo a su verdugo belga (77-80).

Todavía sin sustituta para Kendra Chery, las alcantarilleras buscarán afianzar su liderazgo del grupo B con uno de esos partidos que no se pueden dejar escapar. Se podrá seguir, a las 20.30, en directo y en 'streaming', en el canal de YouTube de la FIBA.