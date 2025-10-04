La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Intento de bandeja de Aina Ayuso en el partido de este sábado. Ros Caval / AGM

Cruel derrota del Hozono en su estreno en el Fausto Vicent de Alcantarilla

Un increíble triple a una mano de Laia Lamana sobre la bocina da la victoria al Joventut en un partido igualadísimo

A.L.

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:16

El Hozono Global Jairis comenzó la LF Endesa con una derrota muy cruel tras caer este sábado contra el Joventut Badalona en la primera jornada ( ... 57-58). Las alcantarilleras no perdieron la cara de un duro partido que se resolvió con un triple sobre la bocina de Laia Lamana. Fue un golpe terrible, ya que el partido estaba ganado cuando la visitante se jugó un tiro imposible en el último segundo. Y lo metió.

