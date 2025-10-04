Cruel derrota del Hozono en su estreno en el Fausto Vicent de Alcantarilla

El Hozono Global Jairis comenzó la LF Endesa con una derrota muy cruel tras caer este sábado contra el Joventut Badalona en la primera jornada ( ... 57-58). Las alcantarilleras no perdieron la cara de un duro partido que se resolvió con un triple sobre la bocina de Laia Lamana. Fue un golpe terrible, ya que el partido estaba ganado cuando la visitante se jugó un tiro imposible en el último segundo. Y lo metió.

El partido comenzaba con una canasta a la contra de Lou López Sénéchal que rápidamente era replicada por las catalanas por medio de Howard. Tras una canasta bajo aros de Ebo, Aina Ayuso sacaba la calidad a pasear para empatar el choque tras dos minutos de juego. Apretaban las locales en defensa y, gracias a un imponente ritmo de ataque, Lou López Sénéchal volvía a perpetrar un contraataque que ponía el 6-4 en el luminoso. Empataban las de Badalona con una canasta de Sivka y, tras dos tiros libres anotados por Aina Ayuso, Ebo convertía un 2+1 que las adelantaba en el marcador.

Anotaba Gaye haciéndose fuerte en la zona. Ramette elevaba la diferencia a seis puntos y, tras un tiro libre de Prieto, anotaba Laia Lamana para poner el 9-17 y provocar el tiempo muerto de Canut a falta de un minuto para el final del periodo. Los fallos se sucedían en ambos lados del campo y el cuarto finalizaba con 9-17 en el marcador.

Mucha igualdad

Walker abría el marcador del segundo asalto, pero rápidamente respondían las catalanas por medio de Dembele. El aro parecía cerrado para las locales que, a pesar de encontrar espacios, mantenían un bajo porcentaje de acierto. Prieto acababa con la sequía anotadora y Lou la seguía con un contraataque tras un acierto desde la personal de La Penya. Recortaba un Hozono Global Jairis mucho más acertado y comandado por López Sénéchal y Aina Ayuso, dejando la diferencia en solo tres puntos con 90 segundos por jugar. Tras un tiro libre de Andri, aparecía Kendra Chery para anotar su primer triple con la camiseta del Hozono Global Jairis y el partido se iba al descanso con 24-23 en el marcador.

El choque se reanudaba con dos puntos de López Sénéchal. Lo empataban desde el tiro libre las de Badalona, pero aparecía Andrijana para volver a poner a las locales por delante con un tiro de media distancia. Tras un intercambio de canastas entre ambos conjuntos, se adelantaban las visitantes gracias al acierto de Dembele y Howard. Recortaba Alarcón desde el tiro libre para poner el 30-34, pero el acierto de Sivka y Lamana hacía que las catalanas tomaran distancias. Dos puntos de Vonleh y tres canastas consecutivas de Àngela Mataix daban vida al conjunto alcantarillero. Tras un triple de Piera y dos puntos de Gaye, el cuarto finalizaba con 41-45 en el marcador.

Mataix inauguraba el marcador del último periodo desde la media distancia, pero las de Badalona conseguían tomar distancia gracias al acierto de Howard y Sivka. Tras tres tiros libres de Walker y una canasta de Dembele, la norteamericana ponía el 48-52. Anotaban cinco puntos de las visitantes, pero aparecía Aina Ayuso para anotar otros cinco que situaban la diferencia en dos puntos a favor de las murcianas. Pero un increíble triple a una mano de Laia Lamana sobre la bocina daba la victoria al Joventut. El Fausto Vicent se quedó helado.