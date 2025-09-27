Comienza la Supercopa de la fe para el Hozono Global Jairis Alcantarilla

Termina la pretemporada para el Hozono Jairis y la llegada de la competición oficial no podías ser más ilusionante para el equipo de moda en ... el baloncesto femenino español. Este sábado, y en Huesca (20.00 horas), el decano del baloncesto regional disputa su segunda Supercopa seguida, la primera como equipo clasificado por méritos deportivos después de la conquista de la Copa de la Reina más emocional de la historia reciente. Por derecho propio entre la nobleza de la Liga Femenina Endesa, una que Bernat Canut señalaba en su previa del torneo como «la mejor de Europa», el Hozono Jairis está a ochenta minutos del que sería el segundo título de su historia, seis meses después del primero.

El camino no podía no ser difícil. En una temporada que abre el telón hoy, la que tiene el reto para las alcantarilleras de, una vez llegado, mantenerse, su semifinal será la que le enfrente al Casademont, el equipo que parece haberse movido de manera más hábil y ambiciosa en el mercado veraniego y que, además, ya sabe lo que es competir esta temporada. Disputó una previa de acceso a la Euroliga y su resolución no pudo ser más épica, pues, después de perder por 21 puntos de diferencia el primer partido de la eliminatoria previa de acceso, el pasado miércoles por la noche pasó por encima del Zabiny Brno (82-59) ante un Príncipe Felipe que ardía emocionado ante la gesta de las suyas, lideradas, cómo no, por Mariona Ortiz, firmante de 26 puntos y 9 asistencias.

Zaragoza, favorito

Con una de las aficiones más numerosas de España, la cercanía de esta Supercopa también juega a favor de las de Carlos Cantero, quien tiene a su disposición «un bloque muy grande de jugadoras, con una rotación muy larga, con que se conoce muy bien y jugadoras nuevas con experiencia ya en la liga», analizaba su colega Bernat Canut, que bien podría terminar su frase haciendo referencia a Nadia Fingall, una de las estrellas del Valencia las dos pasadas temporadas y que ahora es jugadora del Casademont.

Quien no disfrutó vestida de corto de la épica clasificación para la Euroliga, pero que sí estuvo en el pabellón y podría debutar hoy con su nuevo equipo, es Carla Leite, jugadora francesa de solo 20 años y que es una de las rutilantes estrellas europeas y nombre a seguir en las dos competiciones que jugarán las zaragozanas.

El equipo cuenta con la baja de la alero Marzia Tagliamento, lesionada con una fractura en un dedo de su mano derecha

Dejando el papel de favorito a su rival, un Canut que no podrá contar con Marzia Tagliamento asumía que el Casademont «llegará con más rodaje que nosotras, pero vamos con ganas de hacer un buen partido y competirles», si bien reconoce que «estamos en periodo de adaptación». El ganador jugará la final contra el vencedor de la primera semifinal, Avenida-Valencia.

Rivales en EuroCup

Además, el Hozono Jairis ya conoce su grupo de primera fase en EuroCup: jugará ante el Lublin polaco de Laura Gil, el Namur belga y el Nis serbio, al que comenzará visitando el 9 de octubre.