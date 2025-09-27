La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las jugadoras del Jairis posan con palos de golf en su presentación de la temporada. VICENTE VICÉNS / AGM

Comienza la Supercopa de la fe para el Hozono Global Jairis Alcantarilla

Llega el primer título en juego de la temporada para las jugadoras, rivales del Casademont en una cita con el Avenida y el Valencia

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:53

Termina la pretemporada para el Hozono Jairis y la llegada de la competición oficial no podías ser más ilusionante para el equipo de moda en ... el baloncesto femenino español. Este sábado, y en Huesca (20.00 horas), el decano del baloncesto regional disputa su segunda Supercopa seguida, la primera como equipo clasificado por méritos deportivos después de la conquista de la Copa de la Reina más emocional de la historia reciente. Por derecho propio entre la nobleza de la Liga Femenina Endesa, una que Bernat Canut señalaba en su previa del torneo como «la mejor de Europa», el Hozono Jairis está a ochenta minutos del que sería el segundo título de su historia, seis meses después del primero.

