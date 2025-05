Bernat Canut seguirá comandando al Jairis

Emilio Sánchez-Bolea Miércoles, 7 de mayo 2025, 01:04 Comenta Compartir

Difícil era la papeleta personal que asumía Bernat Canut el verano pasado cuando se convertía en entrenador del Hozono Jairis. Llegaba a un club que en dos temporadas en la máxima categoría había tenido hasta tres integrantes en su banquillo y, la última de ellas, había logrado lo improbable. Pero Canut lo ha llevado todo un paso más allá.

El Jairis ha sido el gran protagonista de una temporada en la que se ha proclamado campeón de la Copa de la Reina en su primera participación, convirtiéndose en el único equipo que logra tal hito en el siglo XXI, y despedazando por el camino al campeón de los cuatro títulos nacionales anteriores (Valencia), al líder de la liga (Girona) y al que acumula más títulos de Copa (Avenida). Pero no es solo la Copa. El Jairis ha revalidado la quinta posición de la temporada pasada sumando dos victorias más (18), estableciendo un nuevo récord, y se ha estrenado en una EuroCup Women a la que volverá la temporada que viene ganando siete de sus ocho partidos.

Equipo reconocible

Y, todo, con firma de autor. El equipo de Alcantarilla no solo es uno de los más entretenidos de ver como espectadores, también, y con los números como respaldo, uno de los más eficientes y competitivos. Practica un baloncesto de vanguardia que no renuncia a correr el contraataque y al que una defensa en estático no priva de jugar rápido a partir de la circulación de balón y el movimiento activo de las jugadoras sin este en las manos.

«Su compromiso, visión de juego y liderazgo encajan a la perfección en nuestro proyecto», dice el director deportivo

Además, ha demostrado una gran adaptación al medio a lo largo del curso. A mitad de temporada llegó una Frida Eldebrink que pareció estar en Alcantarilla desde el primer día y Reshanda Gray, después de un año sin jugar, entró como gran valor de rotación para paliar la baja de Chelsea Nelson, insustituible antes del paso adelante de Massey.

Continuidad al proyecto

Habiendo sido anunciada semanas antes de la de su entrenador la renovación de Aina Ayuso, el Hozono Jairis sigue mirando al futuro con ambición. La mejor base y el mejor entrenador continúan trabajando de la mano y eso no hace sino aumentar las posibilidades de un club que trabaja por establecerse en la élite de un baloncesto femenino español al que ha llegado echando la puerta abajo.

Para Andrés Medina, director deportivo de la entidad, «el compromiso, capacidad de liderazgo y visión de juego de Bernat encajan a la perfección en nuestro proyecto», confirmando que su renovación es «una apuesta por la continuidad». Una, por otro lado, que parecía más que cantada dado lo idílico de la temporada del Hozono Jairis. A Canut le ha sentado bien Alcantarilla y viceversa, y, así, «la intención de las dos partes siempre había sido la de seguir», desvelaba el propio entrenador en la nota de prensa del club aurinegro, al que llegó hace un año «para empezar un proyecto jamás pensando en una sola temporada», avanzando que «hace meses que estamos trabajando en formular un equipo ambicioso y con hambre para que la gente del Fausto se ilusione».