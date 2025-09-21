Bernat Canut: «Debemos controlar las expectativas para no ponernos una presión inadecuada»

A comienzos del mes de mayo, el Hozono Global Jairis hacía oficial la renovación de Bernat Canut (La Seu, 36 años) como entrenador. Fue galardonado ... como mejor técnico de la temporada pasada gracias a que su equipo fue semifinalista de la Supercopa, campeón de Copa de la Reina y semifinalista de liga desplegando un juego muy atractivo. Hoy atiende a LA VERDAD antes de arrancar oficialmente la campaña 2025/2026.

–El jueves disputaron el último test de la pretemporada. ¿Qué balance hace de estas semanas?

–No sé si es la hora aún de hacer balances, estamos en un momento de la pretemporada donde las piernas pesan. Estamos en construcción, es la tercera semana, nos quedan unos días antes de llegar a la Supercopa. Y la Supercopa es un torneo oficial al que vamos a intentar llegar al máximo nivel, pero sigue siendo en el periodo previo al inicio de la liga. Los partidos nos han servido para conocernos un poco, equivocarnos mucho y reflexionar sobre varias situaciones porque al final es un equipo muy nuevo. Tenemos seis jugadoras nuevas que vienen de baloncestos distintos y de ligas menores y que, poco a poco, se van adaptando. Todo esto conlleva un proceso y en eso estamos.

– Los entrenadores siempre consideran que les vendría mejor tener alguna semana más de preparación, pero su equipo disputa la Supercopa el próximo fin de semana. ¿Cómo llegan a la cita?

–A todos los entrenadores nos gustaría tener más semanas y más días de entreno, pero también nos gusta mucho competir y la jugadora quiere competir. Nos tomamos esta semana para acabar de ajustar cosas, pero evidentemente es un equipo que está en construcción. Esperamos dar un muy buen nivel en la Supercopa, pero no será el nivel que podemos enseñar dentro de dos meses, naturalmente.

RENOVACIONES IMPORTANTES «Aina Ayuso entendió que quedarse un año más era bueno para su carrera y Lou López-Sénéchal rechazó buenas ofertas»

–¿Cómo quiere Bernat Canut que juegue su equipo este año?

–A veces no siempre sucede lo que uno quiere, la clave está en saberse ajustar al perfil de jugadora que tienes. Conocemos muy bien a las jugadoras nacionales, pero al final hemos incorporado a otras que no conocemos tan bien hasta que las veamos competir aquí. Vamos adaptando el juego para que sea más fácil y para ser más competitivos. Siempre he querido ser un equipo muy sólido atrás, dedico muchas horas a fortalecer el equipo a nivel defensivo, a asegurar el rebote y poder correr la transición. Después me gusta jugar rápido en ataque y eso conlleva riesgo de accidentes. Esto es lo que nos está pasando quizás en pretemporada, hay que ajustar para que haya menos pérdidas y que la transición y el juego rápido sea más efectivo. Poco a poco lo conseguiremos, seguro.

–Tiene seis caras nuevas. Quizá más desconocidas sean las jugadoras del juego interior, tanto Walker como, sobre todo, Voleh (que vivirá su primera campaña como profesional tras salir de la universidad). ¿Por qué estos nombres y qué podemos esperar de ellas?

–Hay que partir de la base de que el mercado no es fácil. En Aronette Vonleh tenemos depositada muchísima confianza, teniendo en cuenta que tiene a Billie Massey al lado. Ésa ha sido, precisamente, la clave de su fichaje. Es una jugadora con un gran potencial, muy grande, con buenos movimientos y está mejorando en cosas defensivas. Viene de otro baloncesto, el universitario americano, con posiciones de 30 segundos. Aquí tiene que jugar con 14 segundos o 24 segundos a pista abierta, con saque rápido y muchas nuevas normas. Hay que ir ajustándolo, pero estoy muy satisfecho con su incorporación y aceptamos que, siendo novata en la Liga Femenina, bueno, tendrá buenos y malos días; buenos y malos momentos durante el partido. Por su parte, Jasmine Walker vine de Turquía, una liga muy irregular y con mucha diferencia entre los equipos de arriba y los de abajo. Aquí tiene que dar ya dos o tres pasos hacia adelante en su nivel físico porque ahora mismo no le da para ser una ala-pívot referencia en nuestra liga. Ella es consciente de que debe mejorar su actividad defensiva y su estado de forma porque las '4' aquí son muy rápidas, con buen tiro exterior y capaces de atacar de acara. Le está costando pero tenemos que ayudarle porque tiene que ser una jugadora importante en nuestra estructura.

–Esperaron hasta el final por Frida Eldebrink y, como no renovó, se fichó a Marzia Tagliamento. ¿Qué puede aportar y cómo está físicamente, ya que es muy promensa a lesionarse?

–Esperamos a Frida hasta el último momento aunque antes de irse, casi nos aseguró que después del Eurobasket se tomaría un descanso. No renovó y fichamos a Marzia, que venía de la Lega Italiana donde hizo muchos puntos pero su equipo descendió. Ella es capaz de jugar con una marcha reducida durante mucho rato, pero aquí la intensidad es muy alta y cada acción defensiva te exige mucho. Poco a poco. Su implicación es máxima y nos irá dando cada vez más atrás y trataremos de encontrarla en ataque, porque es verdad que con tiros abiertos es buenísima.

LA SUPERCOPA «Es un torneo oficial y vamos a intentar llegar al máximo nivel, pero sigue siendo en el periodo previo al inicio de la liga»

–¿Cómo de importante y cuánto de difícil ha sido lograr las renovaciones de Aina Ayuso y de Lou López-Sénéchal?

–Aina entendió que quedarse en Alcantarilla un año más era bueno para su carrera. El año pasado hizo muy buena temporada, lleva varios años en Liga Femenina y sigue siendo muy joven, creo que ha tomado buena decisión al renovar. Aquí puede ser muy protagonista. Lou estaba muy contenta en el club, en la ciudad y en el vestuario. Sabíamos que tendría muy buenas ofertas pero que nos había trasladado su voluntad para continuar. La esperamos y nos salió muy bien. Ha renunciado ofertas muy buenas a nivel económico y le estamos muy agradecidos.

–¿Se hubiese podido renovarlas sin el título de Copa de la Reina?

–Creo que sí. Evidentemente después de un triunfo así, quiere quedarse ahí donde alcanza lo más alto. Y en el mercado seguro que nos ayudó, pero también tenemos mucha competencia con otros equipos con mayor potencial económico y deportivo. Estoy muy contento también con la renovación de Txell Alarcón y de Massey.

– Ahora afronta su segunda temporada consecutiva en el Hozono Global Jairis, ¿sienten más presión con todas las expectativas que, justamente, han generado?

–Tenemos que controlar las expectativas para no ponernos una presión inadecuada. Tenemos un buen equipo y tenemos que ser ambiciosas y competitivos contra todos los equipos. No podemos pensar que en seis meses hay una Copa que, evidentemente, tenemos la ilusión de volver a ganar, pero no hacerlo o no ir cuartas en la clasificación no debe frustrarnos. La Liga Femenina es muy potente.