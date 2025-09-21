La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bernat Canut, entrenador del Hozono Global Jairis, posando en el Fausto Vicent de Alcantarilla. JAVIER CARRIÓN / AGM
Entrenador del Hozono Global Jairis

Bernat Canut: «Debemos controlar las expectativas para no ponernos una presión inadecuada»

«Tenemos seis jugadoras nuevas que vienen de baloncestos distintos y de ligas menores y que, poco a poco, se van adaptando», asegura

Olga Lorente

Murcia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:41

A comienzos del mes de mayo, el Hozono Global Jairis hacía oficial la renovación de Bernat Canut (La Seu, 36 años) como entrenador. Fue galardonado ... como mejor técnico de la temporada pasada gracias a que su equipo fue semifinalista de la Supercopa, campeón de Copa de la Reina y semifinalista de liga desplegando un juego muy atractivo. Hoy atiende a LA VERDAD antes de arrancar oficialmente la campaña 2025/2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  2. 2

    El alcalde de Santomera estalla ante el asedio de Vox a los centros de menores: «Estamos hablando de niños, coño»
  3. 3

    El asesinato y descuartizamiento de El Bolas en San Javier se juzgará en 8 meses
  4. 4 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Murcia
  5. 5 Hospitalizado tras ser golpeado por una avioneta que daba marcha atrás en el aeródromo de Totana
  6. 6

    Cuatro posibles candidatas empiezan a sonar con fuerza al Rectorado de la UMU
  7. 7 El restaurante Frases de Murcia, con estrella Michelin, ya está abierto en su nueva ubicación
  8. 8 Qué ocurre con las cuentas bancarias de una persona fallecida: estos son los pasos que debes seguir
  9. 9 Amenaza de corte de luz en una veintena de edificios municipales de La Unión
  10. 10 El camino de hierro que trajo la modernidad a la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Bernat Canut: «Debemos controlar las expectativas para no ponernos una presión inadecuada»

Bernat Canut: «Debemos controlar las expectativas para no ponernos una presión inadecuada»