Ambiente enrarecido en Alcantarilla en doble jornada en el Fausto Vicent

Emilio Sánchez-Bolea Sábado, 18 de octubre 2025, 10:07 Comenta Compartir

Le está costando arrancar esta temporada al Hozono Global Jairis. El equipo alcantarillero viene de una 2024-25 exitosa muy por encima de lo esperado, con ese título de Copa de la Reina, el récord de victorias en Liga Femenina Endesa y un debut europeo que, pese a la pronta eliminación, tuvo su excusa en la consecución de siete victorias en ocho partidos. Vivir en lo alto no es fácil, y es algo por lo que tienen que luchar, ahora se cuenta con ellos, tanto en el club como en el entorno.

A este último se refería Bernat Canut, entrenador local, cuando, después de la derrota de su equipo este pasado miércoles en el primer partido de EuroCup Women de esta temporada en el Fausto Vicent, pedía a «cierta gente del público que se sienta detrás nuestro, mejorar los comentarios que hacen». El entrenador entiende que estas críticas, fácilmente audibles por proximidad, «sientan mal a las jugadoras porque les faltan al respeto», dándose también contra sí mismo, «criticando por qué puse a López-Sénéchal», una de las estrellas y que en el partido ante el Namur belga anotó nueve puntos, pero falló siete de sus once tiros a canasta, incluidos cuatro de cinco en triples.

Mañana, de nuevo en casa

Con este ambiente enrarecido en un momento en el que apenas van dos jornadas tanto en la Liga Femenina Endesa como en la EuroCup Women, con equitativo repartido de victorias y derrotas en cada de ellas para las de Canut, el Hozono Global Jairis recibirá mañana, a partir de las 11.00, al Movistar Estudiantes, duelo emitido por Teledeporte.

Con más necesidad de victoria que las alcantarilleras llegarán las colegiales, que han perdido sus dos partidos, y después de un verano de refuerzos, con fichajes con el de la internacional española Irati Etxarri. En la que será la vuelta a casa de la alcantarillera Isa Latorre, la comunión entre grada y equipo se ha convertido en el gran aliciente para sacar adelante un partido que, pese al prematuro momento de temporada en que nos encontramos, se considera un duelo entre rivales directos para opositar a Copa de la Reina y 'playoff'.

Temas

Jairis Alcantarilla