Aina Ayuso: «El deporte femenino ha respondido cuando se le ha dado el escaparate»

Brilla el sol hoy con fuerza en Alcantarilla. El equipo de moda de la Liga Femenina Endesa vuelve al ruedo y lo hace abriendo el ... telón en el Fausto Vicent, ante los suyos, en una nueva ilusionante temporada para el club decano de la Región de Murcia, que vive sus grandes días de vino y rosas con su Hozono Global Jairis, vigente campeón de la Copa de la Reina. Lo hará a partir de las 19.00, cuando la luz solar cede al relevo al brillo del 'Ayushow', un baloncesto que aúna rigor, improvisación y sacrificado talento en la figura de Aina Ayuso (Sant Just Desvern, 26 años), base, capitana y estrella del ejército de Bernat Canut. Vive el mejor momento de su carrera después de «crecer en el club y él conmigo». El espectáculo debe continuar.

–¿Sensaciones después de la pretemporada?

–Aún estamos construyendo, adaptándonos, creando conexiones... Pero ahora sí que empieza la temporada y desde el primer partido es súper importante sacar victorias para la clasificación para la Copa de la Reina, el 'playoff', etc. Cada día cuenta mucho.

–Estarán alerta de que ya no son sorpresa para nadie.

–No, todos los equipos son ya conscientes del nivel al que podemos jugar, y es algo que sabemos sin perder la perspectiva de que, ahora mismo, no estamos a ese nivel. Hay que seguir construyendo para llegar a ese nivel.

–La Liga Femenina sube otro peldaño y ustedes tendrán mucha culpa. Unos no quieren ser sorprendidos y otros lo ven posible.

–Desde mi punto de vista hay dos cosas. Una es que, con la exigencia de la WNBA, las jugadoras más 'top' no vienen a Europa, los equipos de arriba no pueden ficharles y, a la vez, los de media tabla fichan mejor. ¿Eso qué hace? Que la liga se anivele y que todo el mundo pueda ganar. Siempre ha pasado en España, pero ahora mismo hasta el último clasificado puede sacar victorias contra los de arriba, lo que hace que la liga sea muy interesante, muy divertida de jugar y muy atractiva.

Copa de la Reina «Pongo el foco en construir algo nuevo, agarrándote a algo que ya ha pasado no consigues nada»

–¿La Copa es un recuerdo al que agarrarse para ser fuerte o algo de lo que es mejor olvidarse?

–Yo vivo la Copa como un recuerdo precioso con las que la compartimos, porque es algo que nos une y lo que vives en un torneo así es algo maravilloso, pero vivo en el presente, con los ojos en el futuro y siendo consciente de que el equipo es distinto. No podemos pretender aspirar a cosas que hicimos, formas de jugar que tuvimos, etc., cuando las jugadoras son diferentes. Pongo el foco en construir algo nuevo, porque, agarrándote a algo que ya ha pasado, no consigues nada.

–Esa Copa fue la más mediática y usted quien más brilló como 'MVP'. ¿Ha notado un mayor reconocimiento hacia sí misma y hacia el deporte femenino?

–La mayor conclusión que saco de la Copa es que, cuando se le da el escaparte, como era un Príncipe Felipe de Zaragoza con 12.000 personas, el deporte femenino ha respondido, ha gustado y la gente se ha enganchado. Aún a día de hoy me cruzo a gente que no he visto después de la Copa y me dice «qué guay lo que hicisteis». Esa sensación de enganchar al público, a aficiones que no eran ni nuestras, es algo muy bonito. La emoción que puede generar el deporte no lo genera nada más. Jugando y compitiendo conseguimos que la gente se uniera, y ese es el mayor logro de esa Copa. Y me hace muy feliz que todos los equipos respondimos, todos los partidos fueron muy interesantes.

Momento personal «Canut plantea cosas que me ayudan y estoy en esa edad en la que confluyen físico y madurez»

–¿Y nota que hayan crecido las expectativas sobre usted?

–La expectativa es muy mala porque la pone otro y, por tanto, el problema es del otro, no mío. Es algo que intento decirme a mí misma. Las expectativas se generan, pero esa no es mi responsabilidad, la mía es trabajar y hacer que mi equipo funcione y gane. Intento mantener mis emociones muy planas, porque eso es lo que te lleva a ganar.

–¿Hay algo que le haya permitido alcanzar este nivel?

–Tanto en el deporte como en la vida, no hay algo en concreto que me haya hecho cambiar. Hay varias cosas. Bernat Canut plantea a nivel táctico cosas que a mí me ayudan mucho y estoy rodeada de grandes jugadoras que atraen a las defensas. Además, físicamente estoy en una edad en la que me encuentro muy bien, en la que todo el trabajo puesto en el cuerpo da sus frutos, y estoy en ese punto de la madurez en el que tengo el equilibrio de la experiencia que dan los años. Estoy en esa edad en la que todo eso confluye en un mismo punto.

–Aunque ya había estado con la selección, este verano pasado fue su debut en un gran torneo. Y muy bien para usted y para el equipo, pese a ese final.

–Hay varios puntos muy importantes. El primero es que conseguimos hacer un equipo y que todo el mundo fuera capaz de aportar con un único objetivo, dejando atrás la parte individual. Eso es algo que digo ahora y se me ponen los pelos de punta, de verdad, era una sensación maravillosa. Mi sensación es que la gente conectó con nosotras. Eso tiene mucho mérito. Conseguir una plata en pleno relevo generacional, con tantas caras nuevas y lesiones, otro meritazo.

–Por tocar un poco el futuro. ¿Hay un sueño latente de WNBA?

–Si me surgiera la oportunidad estaría encantada. Pero también es cierto que nada me hace más ilusión que jugar con la selección y esto es muy difícil de compaginar, pero es ponerme en supuestos que no existen. Me encantaría estar en las 'ventanas FIBA', clasificarnos para la Copa del Mundo, ir a jugarlo y, algo que me haría mucha ilusión y que ojalá algún día se cumpla, que es jugar unos Juegos Olímpicos.

–Hace cuatro años de aquel tuit de Magic Johnson dándole la bienvenida a las Sparks.

–Estaba durmiendo y al despertarme y encontrarme con ese tuit era como «¿qué ha pasado aquí?». Mucha incredulidad, pero también mucha gratitud, porque esto es a lo que te lleva el deporte.