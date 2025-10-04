La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aina Ayuso posa sobre el aro de una de las canastas del Fausto Vicent, en la mañana de ayer. KIKO ASUNCIÓN / AGM
Base y capitana del Hozono Global Jairis

Aina Ayuso: «El deporte femenino ha respondido cuando se le ha dado el escaparate»

«Todos los equipos son conscientes del nivel que podemos alcanzar, pero nosotras debemos serlo de que, ahora mismo, no lo estamos»

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:42

Brilla el sol hoy con fuerza en Alcantarilla. El equipo de moda de la Liga Femenina Endesa vuelve al ruedo y lo hace abriendo el ... telón en el Fausto Vicent, ante los suyos, en una nueva ilusionante temporada para el club decano de la Región de Murcia, que vive sus grandes días de vino y rosas con su Hozono Global Jairis, vigente campeón de la Copa de la Reina. Lo hará a partir de las 19.00, cuando la luz solar cede al relevo al brillo del 'Ayushow', un baloncesto que aúna rigor, improvisación y sacrificado talento en la figura de Aina Ayuso (Sant Just Desvern, 26 años), base, capitana y estrella del ejército de Bernat Canut. Vive el mejor momento de su carrera después de «crecer en el club y él conmigo». El espectáculo debe continuar.

Te puede interesar

