Un Atlético implacable no da opción al Alhama Las rojiblancas, con un doblete de Jensen, se imponen a las de Jovi García, que no pudieron igualar las fuerzas de un rival demasiado superior

Fernando Perals Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:10

Visitar la ciudad deportiva de Alcalá era como ir al dentista para el Alhama. Medirse al Atlético de Madrid en su casa es uno de los encuentros más duros de la temporada y ayer lo vivió en sus propias carnes el equipo de Jovi García. El partido comenzó con unos primeros instantes de intercambio de posesión para ambos equipos, pero no tardó el conjunto colchonero en llevar la batuta del juego y gozar de las primeras ocasiones.

Gaby tuvo la primera con un testarazo de cabeza que Encarni evitó que entrara, y pocos minutos después, en el 21, Jensen puso el primero en el marcador tras una gran jugada de Amaiur, que le dejó en bandeja el gol inicial del partido. Tras el primer mazazo, el Atleti avasalló a Elena, meta del Alhama. Primero Fiamma, a la que le anularon un gol, después Vitórica y, otra vez Amaiur estuvieron cerca del segundo, pero este lo marcaría otra vez Jensen tras una gran jugada colectiva de las locales en la que terminó asistiendo Luany para que la noruega hiciera su primer doblete al borde del descanso.

Atlético de Madrid Lola, Alexia (Menayo, 64), Xénia, Lloris, Medina (Otermín, 58), Gaby (Guijarro, 73), Fiamma (Bartel, 64), Luany (Maca, 58), Ana Vitória, Jensen y Amaiur. 4 - 0 Alhama de Murcia Elena, Zumarraga, Castiñeyras, Santamaría (Correa, 46), Astrid (Patri, 75), Encarni, Velázquez, Belén, Yiyi (Estefa, 64), Pinel (Kuki, 82), Gestera (Mariana, 64) Goles: 1-0, minuto 21, Jensen; 2-0 min 45+, Jensen; 3-0, min 51, Gaby y 4-0, min 56, Fiamma

Árbitro: Ainara A. Acevedo

Doble castigo para el Alhama: a vestuarios con 2-0 en contra y un tanto psicológico al final para hacer más daño. Las de Jovi García entraron en el segundo acto con una clara premisa: intentar poner el cerrojo a la portería y aprovechar las mínimas oportunidades que tuviera. Pero el guion del choque lo seguía escribiendo un Atlético de Madrid demasiado superior.

Fiamma, indetectable

El segundo tiempo tuvo una clara protagonista: Fiamma. La creativa centrocampista botó un centro preciso al área en el minuto 51, sin apenas tiempo de reacción, para que Gaby rematara y mandase el esférico al interior de la portería defendida por Elena. El partido estaba cerrado, y el Alhama, roto.

Solo cinco minutos después, las colchoneras pondrían el cuarto y último de la mañana. Fiamma aprovechó un gran pase de Luany para sellar el encuentro y llevar a su equipo a puestos europeos. El alhama concluye la jornada en 12ª posición.