El murciano Antonio Jesús Soto ganando en Alcantarilla la lluviosa edición de 2021. Nacho García
Ciclismo

La Vuelta a la Región de Murcia dobla su apuesta y contará con dos jornadas

La 46º edición se celebrará el 13 y el 14 de febrero del año que viene; la organización sigue peleando por sumar un tercer día en el futuro

LA VERDAD

Murcia

Martes, 7 de octubre 2025, 23:48

Comenta

La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, que en 2026 cumplirá su cuadragésimo sexta edición, constará de dos etapas y se celebrará el viernes ... 13 y el sábado 14 de febrero. La prueba, que recorre parte del territorio de la Comunidad, responde así a una demanda que muchos aficionados al ciclismo solicitaban desde hace años, la de alargar una competición que reúne a numerosos seguidores por distintos puntos del panorama regional.

