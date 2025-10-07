La Vuelta a la Región de Murcia dobla su apuesta y contará con dos jornadas

La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, que en 2026 cumplirá su cuadragésimo sexta edición, constará de dos etapas y se celebrará el viernes ... 13 y el sábado 14 de febrero. La prueba, que recorre parte del territorio de la Comunidad, responde así a una demanda que muchos aficionados al ciclismo solicitaban desde hace años, la de alargar una competición que reúne a numerosos seguidores por distintos puntos del panorama regional.

La ronda murciana doblará su periodo de desarrollo, pasando de una a dos jornadas, que serán viernes y sábado, con lo que se cumple también una de las grandes aspiraciones de su responsable, el Club Murciano Organizador de Carreras Ciclistas (Cmocc).

Esta modificación, que ya ha sido aprobada por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI), fue anunciada este martes por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. «La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Cálida crece en 2026. La UCI confirma que esta competición contará con dos días de carrera: 13 y 14 de febrero. Gran noticia que refuerza la proyección nacional e internacional de la Región de Murcia, escribió el líder del Ejecutivo regional en su cuenta oficial de la red social 'X' [antiguo Twitter].

La ampliación de la ronda murciana responde a una de las grandes demandas de sus responsables y de los aficionados

La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, que llevaba tiempo celebrándose bajo el formato de clásica de un día pero que en su momento llegó a tener cinco etapas -se celebraba de miércoles a domingo-, aspira a subir a tres jornadas en el futuro. Esta confirmación de que la prueba contará con dos jornadas es el primer paso para ganar en el futuro un día extra.

El anuncio de López Miras, refrendado acto seguido por Francisco Guzmán, director general de la carrera, tiene su trascendencia, más aún teniendo en cuenta las apreturas económicas salvadas por su organización y que incluso pusieron en peligro la disputa de la ronda murciana hace unos años.

La edición de 2025 dejó como ganador al ciclista suizo Fabio Christen, que logró en Murcia el primer título de su carrera profesional. En 2024 se subió a lo más alto del podio, en la Gran Vía de la capital, el australiano Ben O'Connor tras escaparse del grupo de la cabeza en la subida a la Cresta del Gallo.

Hay que retroceder hasta la edición de 2021 para ver a un murciano proclamarse campeón de la prueba que recorre la Región. Fue el alcantarillero Antonio Jesús Soto, que estrenó su palmarés en casa bajo una intensa lluvia que marcó la carrera, que para orgullo y felicidad del ciclista terminó en Alcantarilla.

Pogacar sigue a lo suyo

El que no frena y sigue coleccionando triunfos es el esloveno Tadej Pogacar. El doble campeón del mundo conquistó ayer la clásica italiana de los Tres Valles Varesinos tras un ataque a 22 kilómetros de meta que le permitió imponerse en solitario. Withen Philipsen y Alaphilippe le acompañaron en el podio.