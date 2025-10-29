La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Daniel Cegarra.
Ciclismo

El cartagenero Daniel Cegarra, al Mundial de trial bici de Arabia

LA VERDAD

Cartagena

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:51

Comenta

El deportista cartagenero Daniel Cegarra Moltó representará a España en el Mundial de trial bici que se celebra del 4 al 9 de noviembre en Arabia Saudí. El piloto representará a España en el campeonato de la próxima semana tras una temporada notable en la que ha logrado el cuarto puesto en el Nacional y la octava posición en la Copa del Mundo, lo que le disparó hasta colocarse entre los mejores ciclistas del mundo en su categoría.

Cegarra, de 20 años de edad, llegó a conseguir tres medallas de oro en el Campeonato Mundial de Trial entre los años 2021 y 2023. El primero de estos metales se lo metió en el bolsillo en casa, en la localidad catalana de Vic. Un año después, en 2022, el cartagenero se coronó en Abu Dabi en la competición por equipo mixto, y hace dos años volvió a subirse a lo más alto del podio en Glasgow.

Último logro

Hace cinco meses, en la Copa de España de trial bici disputada en Cambrils, Daniel Cegarra consiguió subirse al podio como tercero, lo que le permitió sellar una gran participación en la categoría de Máster 40. Ahora, al ciclista cartagenero le toca afrontar uno de los retos más ilusionantes.

