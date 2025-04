Daniel Castillejo: «La Ruta de las Fortalezas tiene una belleza única y un patrimonio increíble»

Daniel Castillejo (Cartagena, 44 años) es probablemente la persona que más conoce en detalle la Ruta de las Fortalezas. Como director técnico de la carrera ... de este sábado, que movilizará a más de siete mil personas de toda España, ha estudiado al milímetro cada rincón del trazado y supervisado un despliegue civil, logístico y militar por parte de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster (Eimgaf), del que es Ayudante Mayor, codo con codo con el Ayuntamiento de Cartagena. Meses de preparación llegan ya casi a su fin con el deseo de que todo salga a pedir de boca.

–¿Desde cuándo preparan la carrera de este sábado?

–Me incorporé en agosto y desde el día 1 comenzamos a trabajar en la Ruta de las Fortalezas. Es un proceso largo, que comienza con el contacto a colaboradores y patrocinadores. Hacemos una campaña para intentar buscar entidades que puedan apoyar la carrera. Es una labor de ir tocando puertas, muy de picar piedra y también de llevarnos algunos fracasos. Afortunadamente tenemos más de 40 patrocinadores y colaboradores y creo que hemos hecho bien el trabajo.

–Conoce perfectamente la carrera porque la ha vivido desde dentro como participante.

–Soy corredor amateur, he participado en muchas carreras y he corrido muchas ediciones de la Ruta de las Fortalezas. Vivirla desde dentro como corredor ayuda a conocer cuáles son las necesidades. Eso nos ha facilitado el trabajo a nivel organizativo por y para el corredor.

ÚLTIMOS DETALLES «Nos lo tomamos como una operación militar. El lunes fue el ensayo para no dejar nada al azar»

–La prueba movilizará a más de 7.000 personas entre corredores, sanitarios, militares y voluntarios.

–Es un gran esfuerzo. Por cada 5 o 6 corredores hay una persona de la organización. Eso es un despliegue tremendo para satisfacer la seguridad y las necesidades de los participantes, ya sean de avituallamiento, señalización o atención sanitaria. El ratio es muy bueno. La carrera, al ser organizada por una unidad militar, le proporciona una estructura logística que carreras civiles con voluntarios no pueden permitirse. Hay una estructura bastante sólida detrás. Nosotros tomamos la Ruta como una operación militar, no como una carrera deportiva. Y nos constituimos como si fuese el despliegue de una misión. Tenemos desglosada la organización, las medidas de coordinación, logística, comunicación, sanidad... Para nosotros es una operación militar.

–¿Es la Ruta una carrera única, por su riqueza patrimonial en baterías de costa, castillos y fortalezas?

–Indudablemente, y no por ser cartagenero ni el director técnico, lo comparo con otras carreras en las que he participado y la Ruta de las Fortalezas tiene una belleza única. La riqueza patrimonial de Cartagena, como ciudad, es increíble. Tenemos monte y tres cuartas partes del recorrido discurren cerca del mar. Eso da una belleza incalculable. También está el patrimonio militar histórico de Cartagena, que gracias a la asociación Aforca tratamos de dar a conocer. No todo el mundo conoce la historia que hay detrás y este ha sido uno de nuestros empeños este año.

AUMENTA LA PRESENCIA FEMENINA «Cada vez son más las mujeres que son ruteras y quieren superarse. Todos los años aumentan»

–¿Cómo van los preparativos?

–El lunes hicimos el gran despliegue militar por las calles. El ensayo es una parte vital en cualquier operación y el lunes estuvimos desplegados en todos los puntos de control del recorrido. Así hicimos una actualización del reconocimiento del recorrido, identificar dónde tiene que ir cada persona, comprobar las comunicaciones, comprobar que las llaves de acceso a las baterías funcionan... El ensayo permite no dejar nada al azar.

–¿Qué modificaciones hay en el trazado con respecto a 2024?

–Las copiosas lluvias de semanas anteriores han hecho impracticable la rambla de Benipila. Eso nos ha obligado a modificar esa parte. También hemos variado el tramo inicial, porque los corredores iban hacia el Calvario, se subía por la carretera y se bajaba por el vía crucis. La posibilidad de resbalones nos ha hecho modificar, de forma que se subirá por el vía crucis y se bajará por la carretera. Respecto al 2023, la principal diferencia es la primera mitad: de Vista Alegre, Sierra Gorda, Barranco de Orfeo, Calvario y San Julián hemos pasado este año a atacar primero el Calvario, luego San Julián y el denominado 'hachazo psicológico', que cuando el cuerpo te pide ir hacia las calles del centro es cuando toca atacar Barranco de Orfeo, Sierra Gorda y Vista Alegre. El resto es idéntico a ediciones anteriores.

–El 22% de la gente viene de fuera de la Región de Murcia y más del 24% son mujeres.

–Tenemos el factor regional y las provincias vecinas, lógicamente. Pero cada año vamos aumentando en adeptos nacionales e internacionales. Viene gente de Canarias, Baleares, del norte de Galicia, de Cádiz y de Madrid, si bien sea debido al personal militar. Indiscutiblemente cada año son más los valientes que se atreven con la Ruta. Cada vez son más las mujeres que son ruteras y quieren superarse. Este año, además, hay cuatro corredores internacionales de Italia, Francia y Países Bajos.

EN DIRECTO CON UN DRON «Tiene un alcance de 8 kilómetros y volará sobre San Julián y Galeras para que todo quede cubierto»

–Habrá retransmisión en directo por primera vez. ¿En qué zonas volará el dron y dónde se situarán las cámaras fijas?

–El dispositivo de filmación estará formado por un dron, varias cámaras fijas, varias bicicletas de montaña y hasta corredores con una cámara dentro del recorrido. Que no extrañe a los ruteros si alguien les persigue con una cámara. Ese personal forma parte de la empresa que se ha contratado para la retransmisión. Las cámaras fijas estarán posiblemente por toda la parte del casco histórico y para el dron se han determinado dos zonas de vuelo, concretamente sobre los que se domina la totalidad de la prueba: una sobre San Julián para ver también el Calvario e incluso Sierra Gorda y toda la bahía porque tiene un alcance de 8 kilómetros. Luego el dron dará un salto a la parte de Galeras para controlar también Fajardo y la Atalaya. Con esos dos despliegues estará todo cubierto.

–¿La retransmisión en directo se mantendrá para próximas ediciones?

–Hay que encontrar patrocinadores. La retransmisión tiene un coste económico y su futuro [en próximas ediciones] estará siempre supeditado a encontrar patrocinadores. Este año es gracias al Ayuntamiento, a esa marca de Cartagena como destino deportivo que han asumido ellos esa responsabilidad. Desde aquí lo agradecemos porque creo que será un escaparate único para la ciudad. Nuestra intención es siempre crecer y elevar la calidad de la Ruta.

–¿Los participantes van cada vez más preparados? ¿Notan mejores tiempos, menos abandonos, menos lesiones...?

–Sin lugar a dudas. La Ruta supuso una catarsis para Cartagena porque desde que surgió, en 2010, han crecido el número de clubes. Antes éramos cuatro en los montes. Raro es el fin de semana que no encuentres gente y familias enteras. Quiero pensar que la Ruta ha puesto su granito de arena.

Guiño a las cinco colinas de Cartagena en la camiseta

Ampliar Detalle de la parte trasera de la camiseta con las cinco colinas. Rut. For.

La camiseta oficial de la decimocuarta edición de la Ruta de las Fortalezas ya tiene diseño. La gama de colores que se observa en la prenda combina el azul del mar con el marrón claro de la montaña, tiene los detalles del escudo de Infantería de Marina y la bandera de España en una de las mangas. En la parte trasera está el logo de la carrera con las siglas RDLF y un claro guiño a las cinco colinas de Cartagena: Molinete, La Concepción, Sacro y San José.

La organización de la prueba también entregará a todos los participantes que crucen la línea de meta una camiseta conmemorativa. Deberán hacerlo dentro del plazo establecido de doce horas para obtener este premio, que también guarda los detalles del recorrido, una gran bandera España en la parte trasera y los escudos tanto de Infantería de Marina como de las Fuerzas Armadas.

Perros de asistencia sanitaria

Otra de las novedades de esta edición es que por primera vez se permitirá la participación de perros de asistencia sanitaria. Asimismo, junto al Icue, habrá actuaciones musicales de tres grupos diferentes para crear mayor ambiente en el casco histórico.