Andrés Mico y Elena Romero se coronan en Librilla

Las carreras populares inscritas en el circuito de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia no descansan ni en verano. Este fin de semana fue el turno de la vigesimosegunda prueba, disputada el viernes en el municipio de Librilla. Se trata de una de las clásicas en el calendario, que siempre se celebra en el día 15 de agosto: la XVII Carrera Popular Nocturna Villa de Librilla. El campeón absoluto masculino fue el atleta de Kilómetro 42 Andrés Mico, primer máster 40 con un tiempo de 31:30, seguido del primer sénior Aarón Palao, (31:43). Tercero en meta y segundo sénior fue Francisco Javier Ruiz, parando el crono en 31:54 La prueba, que consta de 10 kilómetros de distancia, partió y tuvo su meta en el Auditorio Municipal y bajo la organización del Ayuntamiento de Librilla, en colaboración con la FAMU.

En el apartado femenino se impuso la primera sub-23 Elena Romero, del Club Triatlón Murcia. La corredora cruzó la línea de meta con un tiempo de 36:52. Por detrás de Romero entró la primera máster 50 Resurrección Almela, que hizo el recorrido en un 39:11. En tercera posición concluyó la primera máster 40 Laura Portway (39:34). La cita volvió a congregar a un gran número de amantes del atletismo por las calles de la localidad.

