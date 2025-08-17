La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes de la XVII Carrera Popular Nocturna Villa de Librilla. A. OTÁLORA

Andrés Mico y Elena Romero se coronan en Librilla

El atleta del Kilómetro 42 y la corredora del Club Triatlón Murcia se suben a lo alto del podio en una de las clásicas citas veraniegas de la Región

LA VERDAD

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:14

Las carreras populares inscritas en el circuito de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia no descansan ni en verano. Este fin de semana fue el turno de la vigesimosegunda prueba, disputada el viernes en el municipio de Librilla. Se trata de una de las clásicas en el calendario, que siempre se celebra en el día 15 de agosto: la XVII Carrera Popular Nocturna Villa de Librilla. El campeón absoluto masculino fue el atleta de Kilómetro 42 Andrés Mico, primer máster 40 con un tiempo de 31:30, seguido del primer sénior Aarón Palao, (31:43). Tercero en meta y segundo sénior fue Francisco Javier Ruiz, parando el crono en 31:54 La prueba, que consta de 10 kilómetros de distancia, partió y tuvo su meta en el Auditorio Municipal y bajo la organización del Ayuntamiento de Librilla, en colaboración con la FAMU.

En el apartado femenino se impuso la primera sub-23 Elena Romero, del Club Triatlón Murcia. La corredora cruzó la línea de meta con un tiempo de 36:52. Por detrás de Romero entró la primera máster 50 Resurrección Almela, que hizo el recorrido en un 39:11. En tercera posición concluyó la primera máster 40 Laura Portway (39:34). La cita volvió a congregar a un gran número de amantes del atletismo por las calles de la localidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las localidades que llegarán a 45 grados: la Región de Murcia será un horno durante dos días por la ola de calor
  2. 2 Abre un casting para participar en una conocida serie que rodará su nueva temporada en Murcia y Cartagena
  3. 3

    Sacan del Mar Menor nueve barcos fondeados ilegalmente
  4. 4 Tres heridos al volcar un camión en la autovía A-30 en Cartagena
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 16 de agosto de 2025
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Cartagena y San Javier
  7. 7 El inesperado lugar de la Región de Murcia que usa Netflix en la promoción de una de sus series
  8. 8 La Unidad del Dolor de La Arrixaca incorpora un nuevo tratamiento para la lumbalgia que puede evitar cirugías
  9. 9

    Incertidumbre en la campaña de almendra por la entrada masiva de producto de EE UU
  10. 10 Habilitarán este domingo el pabellón Cagigal de Murcia como refugio climático ante la alerta roja por calor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Andrés Mico y Elena Romero se coronan en Librilla

Andrés Mico y Elena Romero se coronan en Librilla