Pepe García, director deportivo, Spencer, Robinson y Kelly. CB CARTAGENA
Baloncesto

Tres caras nuevas llenas de ilusión en un Caesa a punto de arrancar

Robinson Idehen, Spencer Svejcar y Amari Kelly muestran su ambición y trasladan sus ganas por debutar este sábado frente al Palma

Pruden López

Cartagena

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:01

El Caesa Cartagena presentó, de manera oficial, a tres de los nuevos fichajes que hizo este verano. Le tocó el turno a Robinson Idehen, Amari Kelly y Spencer Svejcar. Estuvieron acompañados de Pepe García, el director deportivo del club. Robinson Idehen dejó claro que está aquí gracias a la conexión que tuvo con el entrenador: «Las primeras conversaciones que tuve con Félix fueron decisivas. Yo quería venir aquí a demostrar que aún puedo jugar después de pasar una lesión muy grave. Él también viene de clubes importantes y quiere demostrar que puede ser un entrenador a este nivel. Hemos conectado ahí y por eso estoy aquí», comentó Idehen. «La energía que traigo en defensa y en ataque es lo que más destaco de mí. Haré todo lo que necesite el equipo para ganar los partidos», confesó.

En segundo lugar, le tocó hablar a Spencer Svejcar. «Creo que la mezcla de jugadores que tenemos es muy buena y estoy emocionado por ver cómo va la pretemporada». Por su parte, Amari Kelly destacó su capacidad de adaptación: «No ha sido demasiado desafío cambiar de Turquía a España. Diría que hace mucho más calor aquí. Pero, además de eso, no ha sido demasiado cambio. Soy el tipo de persona que se adapta a un cambio muy bien, así que no ha sido un problema», afirmó Kelly. Pepe García subrayó que desea «que tengan una buena cohesión entre ellos para que todo vaya bien desde el inicio». El renovadísimo Caesa Cartagena debuta este sábado en el Palacio recibiendo al Fibwi Palma a las 19.00 horas. El objetivo del Cebé es la permanencia en Primera FEB.

