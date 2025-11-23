Un terrorífico último cuarto termina con las esperanzas del Cebé

Jesús Fernández Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:02 Comenta Compartir

Dio la cara el Caesa en su visita a Zamora. Volvió a competir mucho tiempo después. Doménech e Idehen enchufaron todos sus tiros en el primer cuarto para contrarrestar el buen inicio de Peris, que también estaba con la mirilla calibrada, aún así, un triplazo del 9 local ponía un +4 a favor antes del final del primer cuarto.

No se resignaron los de Félix Alonso, siguieron con su idea y comenzaron la segunda manga con un parcial de 8-0 para ponerse a mandar en el marcador. Pero de la claridad anotadora pasaron a la oscuridad y pasaron cuatro minutos hasta que volvieron a encestar una canasta. Un tiempo que le permitió al Zamora voltear la situación. Apareció Faverani con dos triplazos para contener el arreón y mantener la contienda igualada. Pero un triplazo de Rodgers final, que estuvo espectacular en el segundo cuarto, dejó en nada el buen hacer del Cebé.

En la reanudación tras el tira y afloja de los primeros minutos, los cartageneros consiguieron reducir la ventaja para empatar el duelo. El aroma a victoria se acercaba. Pero otro arreón final de los locales, que se les estaba dando muy bien los finales de los cuartos, cogieron una ventaja de siete puntos para los últimos 10 minutos; fueron los que terminaron por decantar la balanza donde se dejaron ir demasiado.

Félix Alonso se puede ir de Zamora con apuntes positivos porque su equipo mejoró. Davis debutó, asumió muchos tiros, pero estuvo muy fallón.

Temas

Baloncesto