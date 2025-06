Ricky Rubio insinúa su retirada

Amador Gómez Madrid Jueves, 5 de junio 2025, 13:06 | Actualizado 13:27h. Comenta Compartir

Ricky Rubio insinuó este jueves su retirada del baloncesto. El base español se despide de las canchas a los 34 años, después de haber sido víctima de problemas de salud mental que le obligaron a abandonar momentáneamente el deporte de alta competición. Un año después de haber disputado su último partido, el 2 de junio de 2024, Ricky Rubio publicó en su cuenta de X un enigmático mensaje en el que dio las gracias a quienes tanto le han ayudado en su trayectoria profesional y personal.

«Esto no es una despedida, es un agradecimiento», escribió Ricki Rubio, para adelantar que pondrá punto final a su brillante carrera, como representante de la mejor generación que ha dado el baloncesto español. El jugador de El Masnou se retira tras haberse proclamado campeón del mundo con la selección, en 2019, y dos veces campeón de Europa (2009 y 2011). También fue subcampeón olímpico con España, en los Juegos de Pekín 2008, en la considerada mejor final de la historia, contra Estados Unidos.

Su último encuentro fue con la camiseta del Barcelona, en el Palau Blaugrana, en el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa que el equipo catalán perdió contra el Real Madrid. Con el Barça también fue campeón de Europa, en 2010, además de ganar también con el que fue su último equipo una Liga ACB y tres Copa del Rey.

«Me he tomado este año para reflexionar sobre mi carrera y mi vida y me he dado cuenta de que si he llegado adonde estoy hoy no es por las asistencias que he dado, sino por las asistencias que he recibido. Esto no es un adiós, es un agradecimiento a toda la gente que me ha ayudado a lo largo del camino», escribió Ricky Rubio en las redes sociales, pese a que no dejó clara que retirada.

Ricky acompaña sus palabras con una imagen en la que aparece la frase 'Gràcies per l'assistència' y una lista de los equipos en los que ha jugado: Joventut Badalona 2004-2009, FC Barcelona 2009-2011, Minnesota Timberwolves 2011-2017, Utah Jazz 2017-2019, Minnesota Timberwolves 2020-2021, Cleveland Cavaliers 2021-2024, FC Barcelona 2024 (...).

