Plantean la mudanza del Cebé al Central para jugar el sábado 3 de mayo contra el Oviedo

El Cebé Cartagena podría volver momentáneamente al que fue su hogar durante décadas, el pabellón Wssell de Guimbarda, para jugar el sábado 3 de ... mayo a las 19.00 horas el partido correspondiente a la jornada 33 contra el Alimerka Oviedo Baloncesto. Así lo aseguraron a LA VERDAD fuentes de la Dirección General de Deportes de la Región de Murcia, que trabaja codo con codo con la Federación, el Ayuntamiento de Cartagena y la propia directiva del club para buscar una solución a la disputa de este encuentro oficial de la segunda categoría del baloncesto español.

El motivo es que durante cuatro días, del viernes 2 al domingo 4 de mayo, la pista principal del Palacio de los Deportes alberga la fase final de la Copa de la Reina de fútbol sala con un equipo de la Región de Murcia que ejerce de anfitrión, el STV Roldán. La Federación Española publicó los horarios de todos los partidos y se respeta la franja horaria del sábado por la tarde, de modo que el Cebé podría utilizar la pista para medirse a las 19.00 horas al Oviedo.

Desmontar y montar

El problema es que con motivo de la Copa de la Reina se instala un parqué especial de fútbol sala, confirmaron tanto fuentes federativas como de la Comunidad Autónoma, que lleva «horas» de montaje, además de que en los anillos publicitarios hay vinilos especiales para la ocasión. Una posibilidad que ha solicitado el Cebé, a través de la Federación Española de Baloncesto (FEB), es retrasar su partido como muy tarde a las 20.30 horas para que dé tiempo a desmontar el parqué. La segunda semifinal de la Copa de la Reina está programada para las 13.30 horas y podría finalizar un poco antes de las 15.30 horas.

El parqué original del Palacio de los Deportes estaría entonces disponible antes de las 20.30 horas, para que así dé tiempo a colocar los vinilos del baloncesto y a que calienten los jugadores. Y tocaría volver a montarlo después, porque el domingo a las 16.00 horas es la final de la Copa de la Reina. Para que el cambio de horario del Cebé sea efectivo se necesita el visto bueno del Oviedo. Y eso es algo que no está garantizado. Es la penúltima jornada de la liga regular y ahora mismo los dos equipos tienen altas posibilidades, en esas fechas, de jugarse el pase a la fase de ascenso a la ACB, la máxima categoría del baloncesto español.

El equipo prefiere jugar en su pista y solicita que el partido pase de las 19.00 a las 20.30 horas para que dé tiempo a quitar el parqué

En el Cebé no son partidarios de mudarse al Pabellón Central. No es el escenario de juego desde hace cinco años, cuando el club competía en cuarta categoría; ni entienden que el parqué esté en unas condiciones óptimas aunque se instalen canastas homologadas, más allá de entrenamientos puntuales como el de ayer por la tarde. Hay que recordar que la vieja Bombonera es una instalación municipal secundaria que, a excepción del combate de MMA de la semana pasada, no alberga ya eventos de gran envergadura.

Nadie quiere jugar allí

Desde su inauguración del Palacio en 2017 hasta ahora, el Jimbee solo ha jugado un partido en el Central, pese a a ser su histórico hogar durante décadas; el baloncesto vivió allí la época dorada del Proexinca, pero en 2020 se mudó al Palacio; y recientemente renunciaron al Central los cuatro clubes clasificados para la fase final de la Copa del Rey de fútbol sala, que finalmente (como la Copa de la Reina) se disputará a mediados de mayo en el Palacio de los Deportes. Ante las críticas de clubes y aficionados, la RFEF rectificó porque inicialmente apostó por la vieja Bombonera. Ahora, el Cebé confía en que se acepte el cambio de horario.

Reparan una zona del parqué del Palacio que estaba rota y con astillas

Una empresa especializada en parqués deportivos subsanó una pequeña zona del que se instaló en 2018 en el Palacio de los Deportes de Cartagena. La madera estaba rota, con astillas y se le aplicó una resina especial. La zona en concreto, según pudo comprobar LA VERDAD, era la situada a la altura de las porterías de fútbol sala, donde también se colocan las pesadas canastas homologadas de baloncesto para los partidos del Odilo FC Cartagena CB.

La madera también es tratada para eliminar los restos de adhesivos homologados que se colocan en la pista; en el baloncesto, por ejemplo, una del patrocinador Odilo justo en el centro; y otra en uno de los laterales que exige la Federación Española de Baloncesto.

Preferencia para el Jimbee

El convenio de uso de la instalación da un uso preferente al Jimbee Cartagena, que a la misma vez tiene la obligación de su mantenimiento así como la luz verde a realizar pequeñas obras. A las recientes de una vitrina y la ampliación de una sala exclusiva, junto al palco de autoridades, se le ha unido recientemente la modificación de los despachos donde el entrenador Duda y el resto de su cuerpo técnico trabajan diario.

El derribo de una pared ha permitido ampliar una sala, ganar comodidad y permitir que los empleados del Jimbee trabajen más a gusto. El espacio ha ganado en iluminación, tiene amplias mesas, una pequeña sala de reuniones y una zona con cafetera y microondas por si alguna persona del cuerpo técnico, como suele suceder, se queda allí a comer.

Al margen de todo eso están las obras enfocadas a reducir el consumo energético de toda la instalación, en general, alrededor de un 30% mediante la inversión de más de 20.000 euros por parte del Ayuntamiento de Cartagena. Habrá placas solares y la sustitución de las luces por otras tipo LED y un sistema inteligente para coordinarlo todo desde una pantalla. Para ello, la empresa Picoesquina Arquitectura e Ingeniería tiene de plazo hasta final de año, concretamente el 31 de diciembre de 2025.