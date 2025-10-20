Los Thunder ponen en juego la corona de la NBA con un Rey en el alambre

Cuatro meses después de inscribir por primera vez el actual nombre de la franquicia entre la nómina de campeones derrotando en el séptimo partido de ... las Finales a unos Indiana Pacers cuyas opciones quedaron sepultadas con la grave lesión que sufrió Tyrese Haliburton durante el primer cuarto del duelo disputado en el Paycom Center, los Oklahoma City Thunder ponen en juego la corona de la NBA en una temporada que arranca con un Rey en el alambre y muchos candidatos a un trono que ha cambiado de ocupantes en todas y cada una de las siete últimas ediciones.

Desde que los Golden State Warriors enlazasen anillos en 2017 y 2018, nadie ha sido capaz de revalidar el título en una competición en la que cada vez resulta más difícil establecer una dinastía como aquellas que impusieron los citados Warriors de los 'Splash Brothers' o los Miami Heat de Dwyane Wade, Chris Bosh y LeBron James, por no hablar de los hegemónicos Bulls de Michael Jordan, los Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant o los Celtics de Bill Russell, que tiñeron de verde los años sesenta del siglo pasado ejerciendo una tiranía sin parangón.

Esa agitación en la que vive sumida ahora la NBA es la principal amenaza a la que deberán hacer frente unos Thunder que mantienen los pilares que les permitieron encumbrarse el curso pasado, desde el MVP Shai Gilgeous-Alexander hasta el 'unicornio' Chet Holmgren, y que abrirán el baile en la madrugada del martes al miércoles cruzando espadas precisamente con quienes se perfilan como sus mayores adversarios en la Conferencia Oeste.

La llegada de Kevin Durant dispara las opciones de los Houston Rockets. Tras sucumbir el pasado curso en la primera ronda de los 'playoffs' frente a los Warriors, el equipo que dirige Ime Udoka sube la apuesta con la incorporación de un anotador compulsivo que, tras la apuesta fallida en los Suns, pondrá su experiencia y carácter de campeón al servicio de una plantilla que derrocha talento y ambición. La química entre KD y un núcleo joven en el que brillan con singular fuerza el turco Alperen Sengün y el californiano Amen Thompson resultará crucial para determinar el techo de los texanos, que han reforzado también la pintura con el regreso de Clint Capela, el perímetro con el fichaje de Dorian Finney-Smith y han sumado además físico y capacidad defensiva con la llegada de Josh Okogie.

Por detrás de esas dos potencias, numerosos analistas apuntan a los Nuggets y los Timberwolves como los siguientes en la lista de favoritos para auparse en una Conferencia Oeste que concita muchas miradas frente a un Este debilitado por las lesiones. Los de Colorado vuelven a estar liderados por Nikola Jokic, elemento suficiente por sí mismo para tener muy en cuenta a una franquicia que ha ganado fondo de armario con las incorporaciones de Jonas Valanciunas, Tim Hardaway Jr. y el regreso de Bruce Brown, lo que debe permitir a David Adelman dosificar mejor los minutos del pívot serbio y de Jamal Murray, el otro gran baluarte de un proyecto que aspira a regresar a la cúspide tres años después. Los Wolves, por su parte, confían en la fiereza competitiva de Anthony Edwards para impulsarse por primera vez a las Finales.

No hay que olvidarse, por supuesto de unos Lakers en los que Luka Doncic aparece ya como jugador franquicia. La extensión de contrato que firmó el esloveno hasta 2029 le consolida como viga maestra del proyecto angelino en su previsible último año de coexistencia con LeBron James. Sin embargo, el futuro del Rey emerge como factor de incertidumbre para los de púrpura y oro, que han reclutado al pívot bahameño Deandre Ayton para tratar de poner fin a la debilidad en la pintura que cortocircuitó sus esperanzas el año anterior.

Tampoco conviene desdeñar a los Warriors, que han sido capaces de reinventarse cada vez que el mundo se disponía a darles por muertos. La lesión de Stephen Curry fulminó sus esperanzas en los últimos 'playoffs', pero el mejor triplista de la historia está dispuesto a rugir de nuevo al frente de un cuarteto de viejos rockeros que aún tienen cuerda para rato. Y es que a Curry, Draymond Green y Jimmy Butler se les ha sumado el dominicano Al Horford, lo que obligará a Steve Kerr a gestionar con mucho cuidado los minutos de sus figuras para que lleguen a la parte decisiva de la temporada en plenitud de facultades.

Transición para Celtics y Pacers

Al otro lado de la geografía norteamericana, son los Cleveland Cavaliers quienes están llamados a dominar una Conferencia Este cuyas acciones caen en picado a causa de las lesiones. Sin Tyrese Haliburton y sin Jayson Tatum, el techo competitivo de los Indiana Pacers y los Boston Celtics se desmorona, lo que deja a los de Ohio como el rival a batir.

Es de esperar que Donovan Mitchell, Evan Mobley y Jarrett Allen hayan aprendido la lección que les ofreció la temporada pasada, cuando se toparon en los 'playoffs' con los Pacers tras exhibirse durante la temporada regular, lo que hará aún más peligroso al equipo dirigido por el español Kenny Atkinson, pese a que las lesiones de Darius Garland y Max Strus pueden condicionarles en el inicio de curso.

Algo parecido puede decirse de unos New York Knicks que, tras estrellarse la pasada campaña contra los Pacers en semifinales de la Conferencia Este, despidieron a Tom Thibodeau para ponerse en manos de Mike Brown. Los fichajes de Jordan Clarkson y Guerschon Yabusele aumentan el abanico de opciones a disposición del entrenador de Ohio, que parece dispuesto a juntar durante muchos minutos en la pista a Karl-Anthony Towns y a Mitchell Robinson para proteger la pintura, mientras Jalen Brunson y Mikal Bridges amenazan desde el perímetro.

Con Celtics -la nueva casa de Hugo González, uno de los dos españoles en liza junto al alero de los Grizzlies Santi Aldama- y Pacers abocados a una temporada de transición mientras sus estrellas permanecen en la enfermería y los Bucks pendientes del futuro de Giannis Antetokounmpo, habrá que estar también muy atentos a lo que puedan ofrecer los Orlando Magic de Paolo Banchero y los Atlanta Hawks de Trae Young y Kristaps Porzingis, dos equipos que prometen hacer disfrutar a los aficionados si las lesiones no se interponen en sus caminos.