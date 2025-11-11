Lío en el baloncesto regional: los árbitros denuncian una agresión y el Cieza la niega

Emilio Sánchez-Bolea Martes, 11 de noviembre 2025, 00:27 Comenta Compartir

Es la categoría más baja del baloncesto regional a nivel sénior y, por tanto, está lejos de ser de lo más comentado cada fin de semana. Pero este pasado sábado fue la comidilla del mundillo: hasta doce jugadores eran descalificados a la misma vez del partido que se jugó el 8 de noviembre a las 17.00 horas en el pabellón de El Palmar entre el AD Infante, equipo local, y el Cieza EB, que actuaba como visitante.

El 'casus belli' era un pique nada más comenzar el último cuarto entre dos jugadores rivales, que compartían pequeños empujones hasta la gota que colmó el vaso, cuando el jugador ciezano aumentó la intensidad de sus embestidas para zafarse del murciano lanzándole al suelo, siendo desplazado un par de metros. Prendida la mecha, se desató una tángana entre diversos jugadores de los dos equipos que terminó con la salomónica decisión de descalificar a seis de cada contendiente, pues también entraron en escena jugadores del banquillo. Firmado el armisticio, el partido siguió con toda la normalidad de que fue capaz hasta su finalización, con un resultado de 61-71 favorable al Cieza. Eso sí, los visitantes sabían que habían ganado un partido, pero que habían perdido algo más.

Versiones con matices

Uno de sus jugadores, el que protagonizó el primer fuerte empujón que desató la refriega, en pleno caos, zarandeó a uno de los dos árbitros del partido, hecho recogido en el informe arbitral con el término «agresión», y que fue denunciado este lunes por el Cmaab (Comité Murciano de Árbitros y Auxiliares de Baloncesto) en un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que el comité expresa «nuestra más enérgica repulsa ante la agresión hacia un árbitro», hablan de «un acto de extrema gravedad y totalmente incompatible con los principios que deben regir cualquier práctica deportiva».

Fuentes del club ciezano consultadas por este periódico reconocen el zarandeo, que consideran una respuesta fortuita tras ser sujetado del brazo por el árbitro con ánimo de detener la pelea, y comparten la prohibición de tocar a los árbitros, pero consideran exagerado hablar de agresión, muestran su malestar por la mención al patrocinador del equipo y, si bien reconocen que su jugador ha de ser sancionado, temen que la pena vaya a ser mayor de lo que corresponde con lo sucedido por el revuelo. Pese a que la federación no obliga a la retransmisión de los partidos en la categoría, el Cieza cuenta con una grabación que presentó como recurso.

