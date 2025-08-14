La identificación, primer reto de los equipos de Segunda y Tercera FEB

Lo que ha cambiado el mapa del baloncesto murciano en las ligas FEB de un año para otro. De ese baloncesto que exige una dedicación ... como el profesional, pero que no deja de moverse en unas condiciones amateur que tan complicado hacen que los proyectos sean viables a largo plazo. Que se lo digan al UB Archena, sin ir más lejos, que por la pérdida repentina de un patrocinador que representaba el 70% del presupuesto total, ha tenido que echar la persiana a su primer equipo. Un equipo que había debutado en Segunda FEB llegando, incluso, hasta los cuartos de final de ascenso a Primera.

Su pena contrastó con la alegría a 15 kilómetros más al sureste, pues en Molina de Segura festejaron por todo lo alto su llegada a la categoría donde los archeneros no resistirían, después de una impecable fase de ascenso en Gijón que le coronó como el mejor equipo de España de toda la Tercera FEB. Competición de la que salen hacia arriba los molinenses, pero en la que no seguirán ninguno de sus acompañantes del año pasado. El Real Murcia, al igual que el Infante hace dos años, prefiere arrancar en Primera División, la más alta de ámbito regional, mientras que el UCAM ha preferido la recién creada Liga U (sub-22) para ubicar a su filial, convencido, especialmente, por el coste cero de esta liga para canteras ACB.

Y es que el coste es lo que marca la diferencia. Bien lo sabe Moisés Navarro, director deportivo y entrenador del Estudiantes de Cartagena, último campeón de Primera División que retorna a la Tercera FEB solo un año después de su descenso para no dejar huérfana de presencia regional a esta competición. «Hemos recibido el apoyo de empresas locales, pero son cantidades humildes, muy agradecidas, eso sí, pero nada desorbitadas», cuenta este apasionado de la pelota naranja, nacido en una ciudad que respira baloncesto como Badalona, y criado en Cartagena. «Este año ha sido el primero que la concejalía de Deportes, con Sito Martínez, se ha comprometido a ayudarnos con una destacada cantidad», revela Navarro.

Ampliar El Estudiantes celebra el título de Primera y el ascenso a Tercera. FBRM

Un apoyo imprescindible

Que en Molina de Segura hayan podido salir a competir en Segunda FEB, según su presidente Joaquín García Box, tiene que ver con «el apoyo de las instituciones del que no podemos estar más satisfechos y que no me cansaré de agradecer su compromiso a José Ángel Alfonso y su grupo». Ahora, es tiempo de «campaña de difusión y presencia en el tejido empresarial de Molina», donde sus patrocinadores Sercomosa y OC Soluciones les ayudan a entrar para conseguir un objetivo que «es la permanencia», uno al que lanzarse sin complejo de inferioridad porque «todos partimos desde el mismo punto».

Más de un 50% de ADN murciano Las plantillas del Molina y Cartagena se llenarán de jugadores nacidos en la Región.

Representación El adiós del Archena y de otros en equipos de Tercera les deja como únicos murcianos en sus ligas.

Ayuntamientos implicados Los dos proyectos se han mostrado gratamente sorprendidos del apoyo de sus consistorios.

Lo mismo se plantea Navarro en la que será la tercera internada, que espera que sea la vencida, de su Estudiantes en Tercera FEB. «El objetivo es la salvación», reconoce lo primero de todo, pero hacer el equipo le cuesta hoy «unos 20.000 euros más que hace dos años». Su esperanza es que el esfuerzo que le ha tenido «todo el verano trabajando» valga para cumplir con el reto. Pero a veces las condiciones no son las mismas para unos que para otros. «En los desplazamientos es en lo que más se nota» analiza Navarro. Por dinero, por tiempo y por desgaste. «Ahora viajamos mucho más lejos y, para colmo, somos los que más lo estamos», lamenta al otro lado del teléfono, desde la ciudad trimilenaria.

Quien notará y mucho la carretera será el Molina. Viajará por Castilla-La Mancha, Valencia, Aragón, Madrid y Cataluña. Y casi tendrá que dar gracias, pues, el año pasado, la FEB incluyó a Archena en el grupo Oeste.En resistir mucho influye que los proyectos tengan ADN local. Los cimientos de la viabilidad son los de la identificación. García Box ya era presidente del entonces ADM cuando renunció en 2009 a la LEB Bronce y, ahora, «considerábamos oportuno contratar deportistas con buena disponibilidad de asentarse en el grupo humano de nuestra familia Molina Basket». Un mensaje de ilusión para sus cientos de chicos es ver en la primera plantilla de Segunda FEB a canteranos como Juan Ignacio Tavelli, Juan Cascales, Fran 'Voltios' Hernández o René Cadme, como también al yeclano Ramiro Martínez, para hacer que sean cinco los héroes del ascenso que continúan y no siete, como quería García Box, porque «dos piezas imprescindibles han desestimado nuestras ofertas por motivos laborables», cuando «esperábamos fuera al revés, con siete renovaciones».

Producto local al que se suma el sanjaviereño Carlos Toledo, procedente del Archena, su primer equipo murciano desde que en 2014 abandonara el UCAM para iniciar su carrera en Primera y Segunda FEB. No en vano, 'Conservando la esencia' es el eslogan de una campaña de abonados que «nos tiene sorprendidos, vamos por 200 y esperamos alcanzar los 300», asegura.

Jugar cerca de casa

Esa batalla también la libra Moisés Navarro desde Cartagena. Pero ese escalón más abajo se nota. La creciente sensación de que, hoy día, el baloncestista regional pone por delante jugar cerca de casa que en una categoría más arriba, le está haciendo sudar tinta china a un dirigente que «tenía la idea inicial de hacer un equipo plagado de jugadores de la Región». De los diez nombres que ya tiene en su plantilla, «cinco son murcianos, y espero sumar otros dos». Por lo menos, tiene atadas las renovaciones de los jugadores clave del ascenso y, además, entre sus fichajes también hay espacio para el regionalismo, pues Darío Sarrias, después de siete temporadas en Tercera FEB entre el Jairis, el Infante y el UCAM, seguirá su carrera en el Estudiantes. Más de lo mismo Toni Ferragut, también de Granada, con experiencia en Segunda y Tercera FEB con el Jairis, el Cebé y el Archena.