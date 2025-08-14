La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fran Hernández, más conocido como 'Voltios', en el segundo partido de la fase de ascenso a Segunda FEB, ante el Colegio El Pinar. CÍRCULO GIJÓN
Baloncesto

La identificación, primer reto de los equipos de Segunda y Tercera FEB

El Molina y el Estudiantes de Cartagena son los dos recién ascendidos a ligas FEB del baloncesto de la Región, torneos entre lo amateur y lo profesional

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:10

Lo que ha cambiado el mapa del baloncesto murciano en las ligas FEB de un año para otro. De ese baloncesto que exige una dedicación ... como el profesional, pero que no deja de moverse en unas condiciones amateur que tan complicado hacen que los proyectos sean viables a largo plazo. Que se lo digan al UB Archena, sin ir más lejos, que por la pérdida repentina de un patrocinador que representaba el 70% del presupuesto total, ha tenido que echar la persiana a su primer equipo. Un equipo que había debutado en Segunda FEB llegando, incluso, hasta los cuartos de final de ascenso a Primera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apagan un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  2. 2 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 13 de agosto de 2025
  3. 3

    Crece la contratación de médicos sin el MIR ante el déficit de profesionales en la Región de Murcia
  4. 4 Vuelven a activar el aviso amarillo por lluvia y tormentas este miércoles en parte de la Región de Murcia
  5. 5 El ministro prevé que la línea de tren Murcia-Almería esté operativa en 2027
  6. 6

    Un reguero de publicaciones en redes sociales bajo la lupa: «En Torre Pacheco se ha desatado una guerra»
  7. 7 El tipo de parasol que deberías evitar utilizar este verano: puede costarte hasta 200 euros
  8. 8 El alcalde de Bilbao afirma que no quiere que su ciudad «se convierta en ningún pueblo del sur del Estado», en referencia a Torre Pacheco
  9. 9 Siete detenidos por robo con fuerza en una residencia de estudiantes de Murcia
  10. 10

    Pedro Benito: «Siento que es mi año, quiero darlo todo y ayudar al Murcia a subir»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La identificación, primer reto de los equipos de Segunda y Tercera FEB

La identificación, primer reto de los equipos de Segunda y Tercera FEB