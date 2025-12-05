Garra y tiro exterior para que el Caesa empiece a levantarse

El Caesa ha aprovechado este parón competitivo para reforzar varias posiciones de su plantilla para intentar sacar la cabeza del pozo antes de ahogarse definitivamente. ... El margen de mejora es amplio porque la realidad es que los cartageneros tienen carencias en muchas fases del juego. El lado más positivo es que todavía hay tiempo de sobra para revertir la situación.

Félix Alonso ha tenido que reinventarse desde el inicio. La baja de Marc Martí fue un varapalo muy duro antes de empezar la competición y, además, la inadaptación de Sebastian Thomas también cambió los planes en las posiciones exteriores.

El Cebé tiene por delante tareas que cumplir porque son los peores en tiro de 3 (28,1% de acierto), peor media de puntos por partido (69) y los que menos asistencias reparten (11,8). A todo esto hay que añadir el pedrusco que tienen encima y que no le deja competir: las pérdidas (17 por partido).

El padre del pívot californiano fue la moneda de cambio para que Scottie Pippen acabara en los Bulls

Para cubrir la baja de Thomas, ficharon a Jordan Davis. Hombre por hombre y tapado el agujero. Pero lo que causaba estupor es que no se hubiese reforzado todavía la zona interior tras la lesión de Martí, donde sí que realmente había un problema de efectivos. Más se agravó cuando, por sorpresa, Amari Kelly rescindió su contrato con el Cebé.

Un armario de 2,10

Ahora sí que la dirección deportiva del Caesa llamó a la puerta de Chayce Polynice para inyectar poderío físico a los puestos de 4 y de 5. Chayce es un pívot de 2,10 metros de altura con una buena envergadura para intimidar las penetraciones y los tiros de los rivales. Su padre, Olden Polynice, jugó 15 años en la NBA y fue la moneda de cambio de un traspaso histórico por su relevancia e importancia.

Olden fue drafteado en el puesto número 8 por los Chicago Bulls de Michael Jordan en 1987, pero nunca jugó allí porque inmediatamente fue intercambiado por Scottie Pippen, que había sido seleccionado por los Seattle SuperSonics en el puesto número 5. Lo demás ya es conocido por todos. Pippen levantó seis anillos de la NBA siendo la segunda espada de Jordan.

Chayce Polynice pasó por los Golden Eagles de la Universidad del Sur de Idaho (CSI), donde jugó dos años en la NJCAA, y se marchó a la liga universitaria (NCAA) para jugar en Long Beach State. Estos años en la universidad de su California natal no fueron muy fructíferos en minutos y solo jugó 8,5 el primer año y 5,9 el segundo.

No fue drafteado y buscó acomodo en los Seattle Super Hawks, un equipo de la The Basketball League (TBL). En 16 partidos promedió 11,9 puntos y 7,9 rebotes, y tras un breve paso por China, ha llegado al Cartagena para mejorar el rebote y la defensa de la zona y anotar desde la pintura.

El Cebé siguió mirando al baloncesto estadounidense, pero esta vez con un jugador con experiencia en Europa. Nadie se esperaba que aterrizara otro exterior más porque la zona está bien nutrida. Pero seguramente los cartageneros buscan más anotación con Kobe Webster (Indiana, EE UU, 26 años). El base/escolta ya demostró en la NCAA, donde pasó cinco temporadas, su buena mano. Sus tres primeros años estuvo con el Western Illinois Leathernecks y enchufó alrededor de 17 puntos por partido.

Un dato que cayó cuando firmó por los Nebraska Cornhuskers. En esta universidad compartió vestuario con Dalano Banton (sin equipo) y McGowens (New Orleans Pelicans), dos jugadores NBA. Tras no ser drafteado en 2022, se mudó a Europa y ha jugado en el Heroes Den Bosch de Países Bajos, en KKK Radnicki serbio y en el Sutjeska Elektroprivreda montenegrino. El Cebé necesita de él su buen tiro exterior. Ambos jugadores ya están a las órdenes de Félix Alonso.