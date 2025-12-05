La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kobe Webster, en un entrenamiento con el Cebé. Caesa Cartagena
Baloncesto

Garra y tiro exterior para que el Caesa empiece a levantarse

Polynice y Webster ya están en dinámica grupal con su nuevo equipo y vienen para ayudar a tapar los muchos agujeros del Cebé

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El Caesa ha aprovechado este parón competitivo para reforzar varias posiciones de su plantilla para intentar sacar la cabeza del pozo antes de ahogarse definitivamente. ... El margen de mejora es amplio porque la realidad es que los cartageneros tienen carencias en muchas fases del juego. El lado más positivo es que todavía hay tiempo de sobra para revertir la situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  2. 2 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
  3. 3 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  4. 4

    Las obras de un nuevo hotel en la avenida Juan Carlos I de Murcia apuntalan la expansión del sector hacia el norte
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  6. 6 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  7. 7

    Adjudican al fin las obras del bulevar del soterramiento, en Murcia, que deberá estar listo a principios de 2027
  8. 8

    La Audiencia inicia el juicio contra el joven acusado de asfixiar a la madre de uno de sus empleados en El Palmar
  9. 9 Detenidos la madre y su pareja por la muerte violenta de un niño de cuatro años en Almería
  10. 10

    Un Real Murcia orgulloso tumba al Cádiz y sigue soñando en la Copa

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Garra y tiro exterior para que el Caesa empiece a levantarse

Garra y tiro exterior para que el Caesa empiece a levantarse