Félix Alonso: «Vamos a ser una mosca cojonera para el resto»

Félix Alonso llega al banquillo del Caesa Cartagena sin miedo a nada, «con toda la ambición del mundo», pero también consciente que lo que se ... vio el año pasado en el Palacio de los Deportes «fue una temporada sobresaliente, prácticamente milagrosa», así que prefiere poner los pies en el suelo en un claro aviso a navegantes: «Sentiremos la presión después de lo que se hizo la temporada pasada, pero el objetivo no es otro que la salvación».

Así se mostró ayer el nuevo líder del banquillo del Cebé en su presentación oficial, en la que estuvo arropado por el director deportivo, Pepe García, y el presidente del club, David Ayala. El extécnico de Obradoiro, entre otros muchos equipos, confiesa que no tardó mucho en decidirse por el proyecto que le contaron para este año. «Me llamó Pepe un viernes y el miércoles estaba aquí reunido con el club. Llegamos a un acuerdo rápido», reconoce.

El entrenador leonés, sabedor del gran trabajo y enorme resultado que logró hace apenas unos meses Jordi Juste con el equipo, asegura que los suyos pelearán «por salvar la categoría, pero esto no se va a traducir en una falta de ambición. No vamos a renunciar a nada esta campaña, pero tenemos que ser conscientes de las limitaciones presupuestarias que tenemos y la liga en la que estamos. Tenemos que luchar cada partido sin importar quien haya delante. Trabajaremos por ponernos las pinturas de guerra cada día y ser muy peleones. Seremos una mosca cojonera para el resto de equipos».

No ha sido un mercado senillo para el Caesa Cartagena. Solo permanecen tres jugadores de la brillante campaña pasada (Alberto Martín, Sadiq Garuba y Adrià Domenech) y llevar el cinturón más apretado que la mayoría de clubes ha hecho más complicado aún pescar en río revuelto. Aún así, Alonso está más que satisfecho con el plantel que tiene a su cargo. «Tenemos un grupo de jugadores con calidad y hambre. No ha habido que convencer a ninguno para venir. Cuando un equipo modesto ha tenido una temporada exitosa es muy difícil retener a los mejores jugadores. Estamos en proceso de construcción», afirma.

El apoyo del Palacio

Si algo está logrando el Cebé es enganchar a toda una ciudad. El Palacio se quedó pequeño en la 24/25 y el nuevo técnico albinegro que ese calor del público siga arropando a los suyos: «Me consta que el crecimiento de la masa social es significativo. Es una utopía pensar que vamos a ver la pista desde el primer partido como en el último partido contra el Betis. Trabajaremos cada día para que así sea. Le pido a la afición su apoyo, que esté detrás de nosotros en los momentos complicados. Trabajaremos para que estén orgullosos».

En el horizonte del Caesa Cartagena aparecen ya los cinco amistosos que tiene el equipo para engrasar la máquina y aprender lo antes posibles los conceptos del técnico leonés. Eso y que los numerosos jugadores que vienen de la liga americana universitaria se adapten rápido. «Son muchos y tienen que conocer las reglas del baloncesto español. Los resultados no tendrán ninguna trascendencia. Tenemos que llegar al mejor nivel físico para el inicio de la temporada».