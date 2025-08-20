La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Cebé, David Ayala, junto al técnico Félix Alonso. P. SÁNCHEZ
Primera Feb

Félix Alonso: «Vamos a ser una mosca cojonera para el resto»

El entrenador del Caesa Cartagena insiste en su presentación en poner los pies en el suelo: «Lo del año pasado fue milagroso; pelearemos por salvar la categoría»

Fernando Perals

Fernando Perals

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:54

Félix Alonso llega al banquillo del Caesa Cartagena sin miedo a nada, «con toda la ambición del mundo», pero también consciente que lo que se ... vio el año pasado en el Palacio de los Deportes «fue una temporada sobresaliente, prácticamente milagrosa», así que prefiere poner los pies en el suelo en un claro aviso a navegantes: «Sentiremos la presión después de lo que se hizo la temporada pasada, pero el objetivo no es otro que la salvación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La infección cutánea que se dispara en verano: «Se ha contagiado toda la familia»
  2. 2 Recomiendan no beber agua del grifo en dos urbanizaciones de Murcia por analíticas ligeramente anormales
  3. 3 Dos arrestadas por agredir a un médico, un celador y un vigilante de seguridad en Cieza
  4. 4

    La dimisión de Moreno marca un «fin de ciclo total» para una generación de dirigentes del PSOE: «Nos han cuidado poco»
  5. 5 Encuentran nuevos ejemplares sin censar de nacra en el Mar Menor
  6. 6

    La llegada de inmigrantes en patera a la Región de Murcia cae a la mitad en dos años por el desvío a Baleares
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8 El error que puedes cometer al comprar un billete de avión y que puede dejarte en tierra
  9. 9

    Dinamita con pasado en el Real Murcia que estalla en Primera
  10. 10 Desmantelan dos puntos de venta de droga en el polígono de la Paz de Murcia

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Félix Alonso: «Vamos a ser una mosca cojonera para el resto»

Félix Alonso: «Vamos a ser una mosca cojonera para el resto»