El Cebé vuelve a pescar en la NCAA con el base Sebastian Thomas El jugador americano llega procedente del Rhode Island Rams donde fue uno de los jugadores más destacados. También jugó en el UAlbany Great Danes

Pruden López Jueves, 7 de agosto 2025, 10:38

Tras la renovación de Alberto Martín, el Caesa continúa cazando talentos en la NCAA de Estados Unidos. El jugador que acaba de llegar al Cartagena es Sebastian Thomas, nacido en Providence y con una corta carrera desarrollada, en su mayoría, en el Rhode Island Rams de la NCAA. Su posición es de base y sus características son: Talento, visión de juego y liderazgo. Esta será su primera etapa fuera de casa.

Thomas no tiene una carrera muy extensa, pero fue uno de los más destacados en la última temporada en la NCAA con 17 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias. Su trayectoria comenzó en el Rhode Island Rams donde estuvo dos temporadas consecutivas antes de marcharse al UAlbany Great Danes. Tras su única temporada allí, volvió la pasada campaña al Rhode Island Rams para ser uno de los destacados y afrontar esta aventura con el Cebé.