La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isaiah Rivera con el balón en el partido ante el Fibwi Palma. Antonio Gil/ AGM
Baloncesto

El Cebé se estrena fuera ante el Palencia de Ugochukwu

El equipo de Félix Alonso visita el caliente pabellón palentino con el aliciente del reencuentro con el ex del Odilo Cartagena

Pruden López

Cartagena

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:42

Comenta

El Caesa Cartagena afronta esta noche la primera salida a domicilio después del partido de infarto en casa ante el Fibwi Palma en la primera ... jornada, saldado con victoria de los cartageneros (72-70). El rival de esta noche es el Súper Agropal Palencia, uno de los conjuntos a seguir de la categoría por su trayectoria en la Primera FEB. El equipo dirigido por Natxo Lezcano ha comenzado la competición con una victoria por 69-78 en la pista del Palmer Basket Mallorca, y se ha reforzado bien en el mercado veraniego para ser uno de los llamados a estar en la zona de arriba de la clasificación, luchando por el 'playoff'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El examen teórico de conducir cambia desde este 1 de octubre: todo lo que debes saber
  2. 2 Muere una mujer al colisionar dos coches y caer uno desde el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  3. 3 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  4. 4 Muere un peatón atropellado en Mula
  5. 5

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  6. 6

    La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones
  7. 7 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  8. 8 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  9. 9

    El dueño de Los Churrascos se niega a retirarse: «Si no voy al restaurante, qué hago»
  10. 10 Seguimiento masivo en la Región de Murcia del paro estudiantil contra el genocidio en Palestina

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Cebé se estrena fuera ante el Palencia de Ugochukwu

El Cebé se estrena fuera ante el Palencia de Ugochukwu