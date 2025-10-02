El Cebé se estrena fuera ante el Palencia de Ugochukwu

El Caesa Cartagena afronta esta noche la primera salida a domicilio después del partido de infarto en casa ante el Fibwi Palma en la primera ... jornada, saldado con victoria de los cartageneros (72-70). El rival de esta noche es el Súper Agropal Palencia, uno de los conjuntos a seguir de la categoría por su trayectoria en la Primera FEB. El equipo dirigido por Natxo Lezcano ha comenzado la competición con una victoria por 69-78 en la pista del Palmer Basket Mallorca, y se ha reforzado bien en el mercado veraniego para ser uno de los llamados a estar en la zona de arriba de la clasificación, luchando por el 'playoff'.

«Nos enfrentamos a uno de los equipos llamados a luchar por el ascenso», dijo ayer Félix Alonso, técnico del Caesa. Para ello ha firmado a jugadores como Stephen Ugochukwu, uno de los nombres destacados que consiguieron llevar al Odilo a la promoción de ascenso en la temporada pasada. Además del jugador americano, cuentan con nombres con pasado en la ACB como el escolta sueco Tobias Borg, ex del Bilbao Basket y Lenovo Tenerife e internacional con Suecia, o Xabi Oroz, con pasado en el Guipuzkoa Basket. Uno de los alicientes del encuentro de esta noche será el factor cancha a favor del Palencia ya que tiene una de las aficiones más animosas de la competición. Para el encuentro de hoy en el Municipal de Palencia, el Caesa no podrá contar con Marc Martí, recientemente operado de una rotura total del ligamento cruzado anterior y sutura de menisco interno.

Ayer, el cuadro cartagenero ya conoció a su rival para los dieciseisavos de final de la Copa de España que se disputará el 21 o el 22 de octubre. Al Caesa le tocará medirse al Ourense, de la misma categoría, en el Pazo Dos Deportes de la ciudad gallega.