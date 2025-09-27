El Cebé empieza de nuevo ante el calor de los suyos

El Cebé Cartagena regresa esta tarde al lugar donde fue feliz, donde los sueños parecen que pueden hacerse realidad. El renovado equipo albinegro, con ... nuevo 'naming', diferente técnico y una plantilla renovada casi por completo, vuelve a la competición debutando en Primera FEB ante el Fibwi Palma (Palacio de los Deportes, 19.00 horas). Los chicos de Félix Alonso, nuevo capitán de la nave, arrancan una temporada que será aún más exigente que la anterior, donde llegaron a pelear en el 'playoff' por ascender a la ACB.

Pero esta campaña será diferente, habrá que volver al barro y competir con uñas y dientes por salvar la categoría. Y ese objetivo pasa, sobre todo, por hacer del Palacio de los Deportes de Cartagena un fortín donde se escapen muy pocas victorias.

Esa es la idea que también ha transmitido desde el principio el nuevo entrenador albinegro a sus pupilos: «Ganar fuera de casa en esta competición es muy difícil, por lo que hacerte fuerte ante tu afición adquiere un valor doble», confesó Félix Alonso ayer en la previa del primer encuentro.

«Llegamos por debajo del nivel que me gustaría pero mejor de lo que imaginaba hace dos semanas», avisa el técnico Félix Alonso

El líder del banquillo albinegro reconoce que no llegan en el mejor momento al estreno de la competición, pero confía en que pelearán por lograr el primer triunfo de la temporada: «Llegamos por debajo del nivel que a mí me gustaría, pero bastante mejor de lo que me imaginaba hace dos semanas. Hemos evolucionado partido a partido durante la pretemporada, pero estamos lejos del nivel que espero y quiero que ofrezcamos».

Ante un recién ascendido

El primer club en visitar el Palacio es un recién ascendido. El Fibwi Palma aterriza en el segundo escalón del baloncesto español con el mismo reto que el Cebé: sellar el billete de la permanencia. Sobre el papel, la experiencia del Caesa debe imponerse en la pista, pero el técnico local no se fía del rival al que se van a encontrar: «Es un equipo dura que mantiene un bloque importante de la temporada pasada. Juegan con mucha intensidad, siempre al límite, con las ideas muy claras y llegan con dos muy buenas actuaciones en pretemporada», avisa Alonso.

El nuevo Caesa Cartagena entra en acción y, con él, una plantilla joven en la que la mayoría de sus inquilinos proceden de la liga universitaria americana. Tan solo el base Alberto Martín, el alero Sediq Garuba y el ala-pívot Adrià Domenech permanecen de la campaña pasada, por lo que tendrán que dar un paso al frente y, junto al experimentado Faverani, liderar al equipo albinegro.