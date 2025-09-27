La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores del Caesa Cartagena, tras el amistoso ante el HLA Alicante de pretemporada. @CB_CARTAGENA
Primera FEB

El Cebé empieza de nuevo ante el calor de los suyos

Vuelve la competición para el renovado Caesa Cartagena, que debuta en el Palacio de los Deportes ante el Palma con la obligación de hacer de su pista un fortín

Fernando Perals

Fernando Perals

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:05

El Cebé Cartagena regresa esta tarde al lugar donde fue feliz, donde los sueños parecen que pueden hacerse realidad. El renovado equipo albinegro, con ... nuevo 'naming', diferente técnico y una plantilla renovada casi por completo, vuelve a la competición debutando en Primera FEB ante el Fibwi Palma (Palacio de los Deportes, 19.00 horas). Los chicos de Félix Alonso, nuevo capitán de la nave, arrancan una temporada que será aún más exigente que la anterior, donde llegaron a pelear en el 'playoff' por ascender a la ACB.

