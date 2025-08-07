La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sebastian Thomas, en el Rhode Island Rams. UNIVERSIDAD RHODE ISLAND
Primera FEB

El Cebé Cartagena vuelve a pescar en la NCAA al base Sebastian Thomas

Pruden López

Cartagena

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:42

Tras la renovación de Alberto Martín, el Caesa Cartagena continúa cazando talentos en la NCAA (liga universitaria) de Estados Unidos. El último jugador en reforzar a la entidad cartagenera es Sebastian Thomas, nacido en Providence y con una corta carrera desarrollada, en su mayoría, en el Rhode Island Rams de la NCAA. El club hizo oficial ayer su fichaje. Su posición es de base y sus características son: talento, visión de juego y liderazgo. Esta será su primera etapa fuera de suelo americano.

Thomas no tiene una carrera muy extensa, pero fue uno de los más destacados en la última temporada en la NCAA con 17 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias. Su trayectoria comenzó en el Rhode Island Rams, donde estuvo dos temporadas consecutivas antes de marcharse al UAlbany Great Danes. Tras su única temporada allí, volvió la pasada campaña al Rhode Island Rams para ser uno de los destacados. Ahora, el de Providence afronta esta nueva aventura con el Cebé, que suma un base más para la plantilla del técnico Félix Alonso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El avistamiento de un tiburón provoca el revuelo de los bañistas en una playa de Mazarrón
  2. 2 La oxidación de la torre Sol y Mar de Santiago de la Ribera cuesta a los vecinos más de 1,2 millones de euros
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre en una céntrica calle de Archena
  4. 4 Detenido un repartidor por apropiarse de envíos por valor de más de 5.000 euros en Alcantarilla
  5. 5

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  6. 6 Cuatro establecimientos de Murcia estrenan sus recuperadas terrazas covid
  7. 7 Multan a un camionero por sextuplicar la tasa máxima de alcohol en Murcia
  8. 8

    David Baños: «Me dejo guiar mucho por lo que me pide el corazón»
  9. 9

    Goiria tendrá 3 millones para devolver al Real Murcia a la élite
  10. 10 Antonio David, el pivote que completa la medular del Murcia, ya es futbolista grana

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Cebé Cartagena vuelve a pescar en la NCAA al base Sebastian Thomas

El Cebé Cartagena vuelve a pescar en la NCAA al base Sebastian Thomas