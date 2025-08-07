El Cebé Cartagena vuelve a pescar en la NCAA al base Sebastian Thomas

Pruden López Cartagena Jueves, 7 de agosto 2025, 23:42 Comenta Compartir

Tras la renovación de Alberto Martín, el Caesa Cartagena continúa cazando talentos en la NCAA (liga universitaria) de Estados Unidos. El último jugador en reforzar a la entidad cartagenera es Sebastian Thomas, nacido en Providence y con una corta carrera desarrollada, en su mayoría, en el Rhode Island Rams de la NCAA. El club hizo oficial ayer su fichaje. Su posición es de base y sus características son: talento, visión de juego y liderazgo. Esta será su primera etapa fuera de suelo americano.

Thomas no tiene una carrera muy extensa, pero fue uno de los más destacados en la última temporada en la NCAA con 17 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias. Su trayectoria comenzó en el Rhode Island Rams, donde estuvo dos temporadas consecutivas antes de marcharse al UAlbany Great Danes. Tras su única temporada allí, volvió la pasada campaña al Rhode Island Rams para ser uno de los destacados. Ahora, el de Providence afronta esta nueva aventura con el Cebé, que suma un base más para la plantilla del técnico Félix Alonso.

