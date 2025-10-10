La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortan un carril de la autovía del Mar Menor por las lluvias
Faverani en un entrenamiento esta semana. @CB_CARTAGENA
Baloncesto

El Cebé afronta el único partido en casa del mes ante el Oviedo

El cuadro albinegro recibe, tras la dura derrota en Palencia, al nuevo equipo de Calvin Hermanson, que no sabe lo que es ganar en las dos primeras jornadas

Pruden López

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:56

Comenta

El Cebé vuelve al Palacio de los Deportes después de encajar una dura derrota en la pista del Palencia en un partido donde se vio ... inferior al nuevo equipo de Ugochukwu. El objetivo del cuadro de Félix Alonso pasa por su rendimiento en casa ante su afición, tal y como hizo en la primera jornada, cuando recibió al recién ascendido Fibwi Mallorca Basquet Palma con una victoria que se complicó hasta el final del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  2. 2 Alerta roja por la dana en media Región de Murcia y clases suspendidas en trece municipios este viernes
  3. 3 La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo
  4. 4 El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena se llena de desalojados: «El agua ya entraba por el dormitorio»
  5. 5 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura ya tiene fecha de apertura
  6. 6 Estos son los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  7. 7

    Acuerdo en Cartagena para pedir el permiso de residencia de Mohamed, el joven que rescató a la dueña de Los Churrascos
  8. 8 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  9. 9

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  10. 10 Diez detenidos en Molina de Segura por una pelea multitudinaria

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Cebé afronta el único partido en casa del mes ante el Oviedo

El Cebé afronta el único partido en casa del mes ante el Oviedo