El Cebé afronta el único partido en casa del mes ante el Oviedo

El Cebé vuelve al Palacio de los Deportes después de encajar una dura derrota en la pista del Palencia en un partido donde se vio ... inferior al nuevo equipo de Ugochukwu. El objetivo del cuadro de Félix Alonso pasa por su rendimiento en casa ante su afición, tal y como hizo en la primera jornada, cuando recibió al recién ascendido Fibwi Mallorca Basquet Palma con una victoria que se complicó hasta el final del partido.

Esta tarde (19.00 horas), el siguiente equipo en pasar por la ciudad portuaria será el Alimerka Oviedo Baloncesto. El cuadro asturiano aún no sabe lo que es ganar en estas dos primeras jornadas. Y es que el equipo oviedista ha tenido un arranque de liga bastante complicado. En la primera jornada recibieron en Oviedo a todo un Movistar Estudiantes, contra el que cayeron por 87-101. En la jornada pasada se estrenaron fuera de casa en la pista del Leyma Coruña perdiendo por un resultado de 87-72. A pesar de las derrotas, el conjunto dirigido por Javi Rodríguez tuvo momentos del partido a destacar, pero la regularidad sigue siendo algo a trabajar para los asturianos.

Otro de los hándicap que tiene el cuadro oviedista para la cita en el Palacio de esta tarde es la falta de efectivos. Las lesiones han mermado a una plantilla que apunta a ser uno de los rivales directos del Caesa Cartagena. Pablo Longarela aún está sin minutos por una lesión de la pasada temporada, London Johnson tampoco será de la partida por lesión y Dan Duscak es duda porque se retiró con molestias del partido ante el Leyma Coruña.

Con todo ello, el objetivo del Oviedo es buscar las consistencia a través de su jugador referencia, Greg Parham. El base estadounidesnse, que llegó en el mercado veraniego, acumula 47 puntos entre los dos encuentros ante rivales llamados a pelear por el ascenso. También es el jugador que más tiempo ha pasado en la pista con un acumulado de 62:01 minutos y el que más rebotes ha conseguido, con 14. Datos y estadísticas que tendrá en cuenta Félix Alonso y que apunta a ser el principal peligro del equipo de Javi Rodríguez. A Parham le sigue Francis Nwaokorie, con 22 puntos, como segundo máximo anotador del equipo del Principado.

El partido de esta tarde será el primero del mes y el último que jugará el Caesa en casa en todo octubre. Después de la cita ante el Oviedo, el equipo de Félix Alonso se preparará para un mes de viajes y kilómetros que puede ser una carga extra para los próximos partidos. El siguiente encuentro será en la pista del Inveready Gipuzkoa, a 845 kilómetros de la ciudad portuaria, para jugar el viernes 17 a las 20.30 horas. Tras este choque, el equipo se volverá a subir al autobús para moverse 664 kilómetros hacia Ourense, donde disputará el partido de la Copa de España ante el Club Ourense Baloncesto el martes 21 a las 20.45. El mes de octubre lo finalizará el Caesa Cartagena en la pista del Hestia Menorca el sábado 25 a las 19.30. Los de Félix Alonso no volverán a jugar en casa hasta el día 1 de noviembre ante todo un Movistar Estudiantes a las 19.00 horas.