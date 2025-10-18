El Caesa Cartagena vuelve a morir en la orilla lejos del Palacio

El Caesa Cartagena visitó anoche la pista de un Gipuzkoa que no sabía lo que era vencer después de un arranque de temporada complejo. El ... cuadro de Félix Alonso dio la cara pero se volvió a quedar sin la victoria, de nuevo, lejos del Palacio de los Deportes de Cartagena. Por su parte, el conjunto de San Sebastián logró sumar su primera victoria de la temporada.

El encuentro comenzó con el Cebé estrenando el marcador con una buena bandeja de Sebastian Thomas después de un reparto de golpes sin puntuar. Pronto se pusieron por delante en el marcador los locales con un triple de Hanzlik y un mate de Terry. El primer cuarto fue dinámico e igualado con intercambios de golpes que hacían que ninguno de los dos equipos lograsen llevar las riendas del encuentro. El cuadro cartagenerista fue quien estuvo por delante en el luminoso durante casi todo el primer cuarto pero, en los últimos minutos, el equipo local logró remontar el marcador con un Terry que acabó liderando la tabla de anotadores del Gipuzkoa.

Las sensaciones del Cebé fueron buenas, logró estar la mayor parte del primer cuarto por delante y tuvo más eficacia en los tiros con 7 completados de 14. En los segundos 10 minutos, el equipo local mejoró y prolongó la ventaja del primer cuarto. Félix Alonso seguía manteniendo a Faverani para el control y el orden del juego del Cebé. Con un parcial de 6-9, el Caesa logró empatar a 27 puntos la contienda. Sin embargo, Mcghie se enchufó en la anotación y logró poner por delante a los locales. El Caesa remaba, incluso logró ponerse por delante, pero se fue al descanso cayendo con una diferencia de 7 puntos.

Un Gipuzkoa incombustible

El segundo tiempo estuvo marcado por un Gipuzkoa que surfeó la ola de la ventaja durante el tercer cuarto sin perder la ventaja en el marcador general a pesar de tener el parcial perdido. El desenlace del duelo, en el último cuarto, sirvió como resumen del partido con un Caesa que apuró hasta el final el marcador para forzar la igualada pero volvió a morir en la orilla fuera de casa.