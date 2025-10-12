El Caesa Cartagena vence al Oviedo con sufrimiento

Pruden López CARTAGENA. Domingo, 12 de octubre 2025, 09:53 Comenta Compartir

El Caesa Cartagena volvía a la pista del Palacio de los Deportes para disputar su único partido del mes en casa. En el horizonte tiene tres salidas lejanas hacia San Sebastián, Orense y Menorca antes de recibir al Movistar Estudiantes el primer día de noviembre. El encuentro ante el Oviedo era clave para ganar confianza, tras una dura derrota en la pista del Palencia, de cara al 'Torumalet' de kilometraje que tiene el Caesa en este mes, y para seguir siendo fuertes en el Palacio tras arrancar la temporada con la victoria ante el Palma en el feudo albinegro. El cuadro asturiano llegó a la cita con una plantilla corta y mermada por las bajas de Pablo Longarela y London Johnson y con la duda de Duscak, que se retiró con molestias de su partido ante el Leyma Coruña en la jornada anterior.

Tras un minuto de silencio en memoria de Antonio García Rosell, suegro de David Ayala, presidente del Cebé, el encuentro arrancó con la canasta del exjugador del Caesa, Calvin Hermanson, para adelantar al Alimerka Oviedo en un duelo de 'la misma Liga' que el Cebé con el objetivo de permanecer una temporada más en la categoría de plata del basket español. Pronto respondió Garuba para igualar la contienda. El primer cuarto estuvo marcado por la claridad en los tiros a canasta, que tanto se echó de menos ante el Palencia y que fue pagada en modo de dura derrota. Sin embargo, el Oviedo lograba ponerse por delante en el luminoso y remontar el marcador ventajista que tenía el equipo albinegro. Félix Alonso se vio obligado a parar el juego con un tiempo muerto. A raíz de ahí, el Cebé daría la vuelta al resultado a tiempo para irse al segundo cuarto con una ventaja de dos puntos en el luminoso (25-23).

Máxima igualdad

Los segundos diez minutos arrancaron con un máxima igualdad entre ambos equipo, tal y como el primer cuarto demostró que iba a ser la tónica de la contienda. El marcador con 30 puntos para ambos se mantuvo durante cuatro minutos del periodo hasta que Cosialls lograba desequilibrar el empate con una buena dejada sobre la canasta del Cebé.

A partir de ahí, el Alimerka Oviedo despertó y tuvo más eficacia en la puntuación que sirvió para tomar distancia, de seis puntos como máxima en el marcador antes del descanso. Sin embargo, el equipo de Félix Alonso volvía a remar a contracorriente pero sin lograr la remontada que obtuvo en el primer cuarto. El Cebé se fue al descanso por debajo en el marcador con un 41-47 en contra dentro de una máxima igualdad desequilibrada a favor del Oviedo.

Y eso que el Cebé se fue al intermedio con las estadísticas ganadas en los tiros de tres y de dos. Solo ganaron los asturianos en la estadística de rebote. El líder fue Cosialls Borras, por parte del Oviedo con 11 puntos y, por parte del Cebé, la puntuación estuvo repartida entre Svejcar con 6 puntos y Rivera, Suokas y Harguindey con 5 puntos en el primer tiempo.

El Cebé renació a última hora

El segundo acto comenzaba con un tercer cuarto donde los pupilos de Javi Rodríguez prolongaron su distancia en el luminoso aprovechando que el equipo cartagenerista no terminaba de aterrizar en el partido a pesar de haber logrado ganar el parcial del primer cuarto. A partir de ahí, el Cebé intentaba igualar y darle la vuelta al marcador, estando constantemente luchando ante la eficacia y el poderío de un Oviedo que llevaba el timón del partido por medio de una buena defensa.

De hecho, en el tercer cuarto el Oviedo lograba ampliar la máxima distancia a ocho puntos. Sin embargo, el Caesa logró recortar la puntuación en el marcador hasta en cuatro puntos pero no terminaba de finiquitar la tarea. El equipo de Javi Rodríguez fue letal en las transiciones y supo mantener la ventaja, con un marcador de 58-62 antes del inicio del último cuarto.

El desenlace del duelo fue un reparto de golpes que sirvió para hacer los deberes sobre la bocina para un Cebé que presentó una imagen más cómoda que ante el Palencia, incluso con los porcentajes de las estadísticas a favor llegando a remontar así en el luminoso. La igualdad fue máxima en este último cuarto yendo empatados a 71 puntos a falta de tres minutos sobre el sonido de la bocina final. El Oviedo estuvo por delante en el marcador global desde el segundo cuarto pero, a la hora de la verdad, el Cebé logró dar la machada en el resultado y consiguió así su segunda victoria en tres partidos y haciendo un pleno en los ambos duelos en su feudo. El mejor del Caesa fue Svejcar con 18 puntos seguido de Isaiah Rivera con 16 y Faverani volvió a aparecer en el momento clave, con un 2+1 y un triple determinante.

