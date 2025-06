Alberto Antuña: «Mis tres experiencias más brutales han sido en Uganda, Senegal y Sudán del Sur»

Es difícil encontrar un currículum más internacional en menos tiempo que el de Alberto Antuña (Murcia, 33 años). Este joven de Puente Tocinos es el ... entrenador que dirigirá a Sudán del Sur en el próximo Afrobasket femenino, su tercera selección africana después de Uganda y Senegal. Además, fue miembro del cuerpo técnico de la de Montenegro y también ha entrenado en India y Alemania. Por si fuera poco, este canterano del UCAM que lleva desde los 25 años en los banquillos trabajará en el Eurobasket como ojeador de las Toronto Tempo, la nueva franquicia de la WNBA a partir de 2026. Su pasión por la pelota naranja derriba fronteras.

–Empieza la temporada como ayudante de Pedro Rivero en el Estudiantes, pero le despiden y al poco sale usted. ¿Por qué?

–Deciden prescindir de Pedro con el equipo segundo y habiendo perdido tres partidos. Tanto el club como el nuevo entrenador quieren que continúe, pero, por lo que me unía a Pedro, después de haber estado juntos en Palencia y en Alicante, y por amistad y lealtad, decido dar un paso al lado y dejar el equipo por respeto.

–¿Qué sintió cuando le vio caer en la 'Final Four' de ascenso?

–Te voy a ser sincero. No es que me alegrara, porque es duro ver jodido al cuerpo técnico y a los jugadores con los que has compartido ocho meses y mantienes muy buena relación. Pero un poco de alivio quizás sí, sientes que la decisión de echar a Rivero no fue la acertada y que, efectivamente, un equipo que había perdido tres partidos de 25 estaba bien, que estábamos cerca del objetivo.

–De ahí llega al Azulmarino de Mallorca para intentar un difícil ascenso a la Liga Femenina.

–Me apetecía algo diferente, como llegar a un club femenino. No estaban en una buena situación y era solo para tres semanas. Yo agarro al equipo sexto, a cinco días del 'playoff'. Sacamos la eliminatoria y nos clasificamos para la 'Final Four', pero perdimos contra el anfitrión y campeón.

–Ha entrenado tanto hombres como mujeres, algo que no se ve.

–Suena a tópico, pero es que soy entrenador de baloncesto, voy por proyectos motivantes. Las selecciones es algo que da mucho estatus y se vive muy intensamente. En clubes como primer entrenador la experiencia en Mallorca ha sido muy buena y por eso he decidido seguir allí, pero por el proyecto.

PRESENTE EN SUDÁN DEL SUR «De las selecciones que conzoco es la que más me ha sorprendido, todo son facilidades y solo te precupas de entrenar»

–¿Expectativas para el Afrobasket con Sudán del Sur?

–Va a ser su primera vez en el torneo, por lo que no hay presión por conseguir un resultado, pero tampoco vamos a ver qué pasa. Es un grupo muy duro, el objetivo será intentar llegar a los cuartos de final, por difícil o utópico que sea. Apartir de ahí, ganar un hueco para el pre-Mundial.

–Cuando usted era adolescente, su presidente Luol Deng jugó en la NBA. Llegó a ser 'All-Star' y ganó más de 150 millones de dólares. Impresionará.

–En la primera videollamada, cuando ya está todo más o menos cerrado y le ves en su casa de Miami con su camiseta de los Bulls detrás... Impacta. También cuando le conocí en persona, pero ya al día siguiente te vas a cenar con él, hablas, te explica sus proyectos, te cuenta alguna historia de la NBA, etc..., y ya le normalizas. Él es el presidente, pero te trata de una manera cercana, y un tío súper inteligente.

–¿Cómo se prepara un torneo de gran magnitud en un país sin un pabellón cubierto?

–Lo primero son las grandes facilidades que ofrece la federación para tener una buena preparación, con la posibilidad de hacer el 'training camp' en Segovia, también llaman ellos a las jugadoras y me dan el cuerpo técnico que yo necesite. De las selecciones en que he estado, la que más me ha sorprendido y que me parece mejor organizada es esta.

–¿Por qué Segovia?

–Se adaptan un poco al entrenador y a la comodidad de las jugadoras. El año pasado la masculina ya estuvo en Madrid y Londres. Intentan internacionalizar y encontrar lugares en los que sepan que los jugadores van a estar a gusto, no solo por instalaciones, sino por un aspecto social que les permita desconectar. Me plantearon Madrid y yo les planteé Segovia, porque el año pasado las selecciones española, australiana y canadiense habían estado allí muy bien una semana.

FUTURO «Trabajo para entrenar en la Euroliga femenina o la WNBA, pero también me gustaría poder hacerlo en Murcia»

–¿Ha sentido alguna vez reticencias por parte de su entorno para embarcarse en un proyecto exótico como este?

–Cuando me surge la oportunidad de fichar con Uganda, todo va muy rápido y de repente me veo con unos billetes de avión a Kampala desde Alemania. Se lo cuento a mis padres y mi pareja y la reacción es: '¿pero tú estás loco?'. El concepto de África que tenemos es únicamente el de la pobreza. Y yo las tres experiencias más brutales que he vivido, deportiva y personalmente, han sido entrenando en Uganda, Senegal y Sudán del Sur, sintiendo un crecimiento en el que valoras lo de que de verdad importa y un agradecimiento enorme de toda la gente envuelta en la federación por lo que haces. Es algo que volvería a hacer, tengo amigos íntimos en las tres selecciones y mi relación con los presidentes sigue siendo súper cercana. Y el equipo que estoy haciendo en Mallorca va a tener alguna jugadora de Sudán del Sur, alguna de Uganda y a lo mejor alguna de Senegal. Ahora, las reacciones son: 'a ver si a la próxima puedo ir'.

–¿Algún 'shock' cultural?

–Va todo de mostrar respecto por la cultura. De mi primera vez en Uganda me volví a Alemania con tres piñas facturadas y es la mejor piña que me he comido en mi vida. Me acuerdo también en Senegal de estar en un sitio a unos 45 grados, comiendo pollo con las manos y el director técnico y el preparador físico descojonándose de mí, pero ven que intento involucrarme. Si te vas a esas aventuras tienes que saber adaptarte y disfrutar de eso.

–¿Y alguna ambición que cumplir en el futuro?

–Me gustaría entrenar en la Euroliga femenina, es algo que me llama la atención, así como formar parte de un cuerpo técnico de la WNBA. Trabajo para ese tipo de experiencias. Y también me gustaría entrenar en Murcia, ya sea en masculino o en femenino.