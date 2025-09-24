Yecla vibrará con el jazz de La Xingro's Big Band, The Next Movement y el cierre murciano de Belter Souls

El Teatro Concha Segura acogerá cinco conciertos del 30 de septiembre al 4 de octubre en el ciclo Jazz Yecla

Componentes de Belter Souls en el concierto del 1.200 aniversario de la fundación de Murcia.

Ángel Alonso Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:01 Comenta Compartir

La ciudad de Yecla se vuelca con el jazz. La Xingro's Big Band, The Next Movement, The Cinelli Brothers, Muriel Grossmann y Belter Soul, son los nombres propios de los artistas que pasarán por el escenario del Teatro Concha Segura del 30 de septiembre al 4 de octubre.

Una cita cultural ya asentada con cinco conciertos que comenzarán a las 21.30 horas con bandas y solistas de primera línea, tanto nacionales como internacionales.

Integrado en la plataforma ICA de la Región de Murcia, el Festival de Jazz de Yecla se reafirma como una de las propuestas más esperadas del otoño. La pasada edición ya evidenció su tirón, llenando el teatro y atrayendo a público de dentro y fuera del municipio.

Calendario de actuaciones

El arranque del festival llegará el martes 30 de septiembre con La Xingro's Big Band, formación gallega integrada por 21 músicos del Conservatorio Profesional Manuel Quiroga de Pontevedra. Su repertorio viaja por distintas vertientes del género —del soul y el blues al bebop y el R\&B— con arreglos pensados para una gran orquesta.

El miércoles, 1 de octubre, será el turno de The Next Movement. La banda suiza combina funk, neosoul y rap con una electrónica pulida y guiños a ritmos latinos. «Es una banda con más de mil conciertos a sus espaldas, energía contagiosa y música hecha para bailar, pero también para escuchar con atención», destacó el concejal de Cultura, Daniel Jiménez.

Ampliar The Cinelli Brothers.

El jueves, 2 de octubre, subirá al escenario del teatro yeclano el cuarteto británico The Cinelli Brothers, reconocidos por su homenaje al blues eléctrico y al soul norteamericano de los años 60 y 70, con un directo que rescata la esencia de aquellos vinilos clásicos y la trae al presente.

Para el viernes 3 de octubre está programada la actuación de Muriel Grossmann, referente del jazz espiritual contemporáneo. Acompañada por guitarra, órgano, percusión y saxos, la artista —nacida en París y afincada en Ibiza— presentará un concierto de pulsión épica y matices étnicos, fiel a su perfil de saxofonista, compositora y multiinstrumentista.

Ampliar Muriel Grossmann.

El cierre, el sábado 4 de octubre, lo protagonizará Belter Souls, banda murciana dirigida por Pablo de Torres desde 2016. Con ocho componentes, su propuesta mezcla armonías vocales y el pulso luminoso del soul y el góspel. «Queríamos también tener un guiño con los artistas de nuestra región», subrayó Jiménez.

Entradas y abonos

Las entradas cuestan 10 euros en patio de butacas y platea, y 8 euros en anfiteatro y general. Como novedad, se ofrece un abono para los cinco conciertos: 45 euros (butaca/platea) y 35 euros (anfiteatro/general).

La Concejalía de Cultura explica que el nuevo abono «premia la fidelidad del público» y facilita el acceso a toda la programación. Además, el festival contará con la participación de la empresa yeclana Navarro Azorín y con la presentación del periodista José Miguel López (Radio 3).

