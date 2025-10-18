La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Xavier Mascaró y la Consejera de Cultura, Carmen Conesa, entre los grupos escultóricos de la muestra.

Ver 16 fotos
Xavier Mascaró y la Consejera de Cultura, Carmen Conesa, entre los grupos escultóricos de la muestra. J. C. / AGM

Xavier Mascaró evoca al hombre prehistórico en Murcia

La Sala Verónicas acoge una nueva muestra del escultor capitaneada por un bisonte de más de 2.000 kilos y que contiene referencias a diferentes civilizaciones

Natalia Benito

Natalia Benito

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:09

Comenta

Un gran bisonte de hierro de más de 2.000 kg. y cuatro metros de altura preside la Sala Verónicas de Murcia. Es la pieza ... central de la exposición 'Xavier Mascaró: del origen mágico', realizada 'ex profeso' para esta muestra que reúne una selección de obras del creador español nacido en París (Francia, 1965).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta de Gobierno autorizará hoy el encargo del anteproyecto para la prolongación del tranvía de Murcia
  2. 2

    La Región de Murcia se sitúa a la cabeza del país en rupturas matrimoniales
  3. 3 Una mítica pizzería de Molina de Segura reabre renovada tras un largo parón: «Conservamos el sabor de siempre»
  4. 4 Más de 4.300 plantas de marihuana: cae en la pedanía murciana de La Ñora un «conflictivo» clan criminal
  5. 5

    Los alcaldes del Mar Menor exigen al Estado que asuma los costes de la dana y del corte de agua
  6. 6 Localizan cerca de 2.000 plantas de marihuana en una nave de San Javier
  7. 7 La ampliación del tranvía al Carmen por el Puente Viejo de Murcia es el trazado «más óptimo», según el estudio informativo
  8. 8

    El murciano Fermín Aldeguer, el niño que cumplió su sueño a toda velocidad
  9. 9 Vandalizan la sede socialista en El Valle, en Murcia, con mensajes de odio: «Sois unos perros»
  10. 10

    Las personas dependientes de la Región de Murcia sufren las mayores demoras de toda España para acceder al sistema

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Xavier Mascaró evoca al hombre prehistórico en Murcia