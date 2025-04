Visita guiada a la exposición 'The Monsters' en el Párraga

El Centro Párraga expone hasta el 8 de mayo la muestra 'The Monsters', del artista Arturo Méndez (Murcia, 1988). El proyecto de arte contemporáneo, comisariado por Daniel Soriano Pérez, podrá visitarse de forma guiada este martes a partir de las 19 horas. La exposición persigue cierto mito del surgimiento de la pintura. Uno narrado por Plinio el Viejo, donde una doncella contornea la sombra del rostro de su amado que proyecta la luz de una vela, para no desprenderse totalmente de él. Se produce aquí una estrecha relación entre lo representado con su representación. Al deshacerse del original y al fijar sobre la tela su sombra, Méndez deja una incógnita: ¿qué se está proyectando? Lo que nos seduce aquí no es buscar una verdad fidedigna.

Más bien, las abstracciones en umbría nos hacen divagar, crear otras formas, otros cuerpos a los que también corresponden esas sombras. Nos sume en un estado psicológico en el que nuestras percepciones saltan y juegan, nutriéndose de la extrañeza que estamos volcando sobre estas formas sin referente.

