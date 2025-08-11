La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Victoria Clemente, este lunes, en Murcia, donde trabaja para el Ayuntamiento como mediadora en el área de Artes Escénicas. VICENTE VICÉNS / AGM
Gestora cultural y directora de la nueva colección 'Casandra' de Eolas Ediciones

Victoria Clemente Legaz: «María Zambrano se definía como femenina y no como feminista»

'Mitad invisible. La aventura de ser mujer' recoge el pensamiento de la filósofa desde su juventud: «Es un manual de igualdad»

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:49

María Zambrano (Vélez-Málaga, 1904-Madrid, 1991) sigue teniendo una vigencia absoluta en el mundo de hoy, y así lo demuestra el primer título que ... la editorial Eolas Ediciones lanza en una nueva colección, Casandra, con la murciana Victoria Clemente Legaz como directora. Reconocida gestora cultural, con más de 20 años en el Museo Ramón Gaya de Murcia, Victoria Clemente [hoy mediadora del área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia] se propone en este nuevo proyecto recoger algunos textos de la filósofa y ensayista malagueña en torno a la mujer.

