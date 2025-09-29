La UMU descubre seis pueblos italianos en la muestra 'Ciudades eternas', de Pedro Cano Civita di Bagnoregio, Calcata, Capranica, Vitorchiano, Campagnano Romano y Veiano son los lugares que recorre en ES/UM, en La Merced

El pintor y explorador de mundos Pedro Cano (Blanca, 1944) invita a recorrer con la mirada y la memoria seis pueblos italianos de gran valor patrimonial en 'Ciudades eternas', una exposición que reúne su particular visión de Civita di Bagnoregio, Calcata, Capranica, Vitorchiano, Campagnano Romano y Veiano. La muestra, inaugurada en el espacio ES/UM-Paraninfo del Campus de La Merced, transforma el viaje en arte y emoción, y ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Murcia, José Luján, y del alcalde de Murcia, José Ballesta.

Cada una de las seis obras que componen esta exposición trasciende la simple representación visual para capturar la atmósfera, la luz y el silencio que definen la identidad de estos enclaves italianos. A través de una mirada íntima y cargada de memoria, Cano convierte la pintura en una herramienta de documentación y conservación del patrimonio, capaz de preservar la singularidad y el alma de lugares amenazados por la fugacidad del tiempo.

La exposición propone una reflexión sobre la capacidad del arte para fijar en la memoria lo que de otro modo podría desaparecer. El recorrido plástico de Pedro Cano no solo representa paisajes, sino que los reinterpreta desde la emoción y la vivencia personal, otorgándoles una vigencia simbólica que refuerza su valor cultural y humano.

Comisariada por el profesor Francisco Javier Caballero, coordinador de Cultura de la Universidad de Murcia, 'Ciudades eternas' permanece abierta al público hasta el próximo 18 de noviembre, y la entrada es libre.