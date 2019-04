Todo lo que sabemos del final de Juego de tronos Sophie Turner. Personajes que vuelven, otros que han caído en el olvido, la duración de los episodios... todo sobre la temporada final de la serie M. E. GARCÍA Jueves, 11 abril 2019, 19:48

Quince millones por capítulo en la temporada final. La serie más importante de la historia de la televisión tanto por presupuesto como por impacto social. Sus treinta millones de espectadores en todo el mundo así lo atestiguan -adiós 'Perdidos'- 'Juego de tronos' llega a su fin y esto es lo que sabemos:

1. Fechas y capítulos

En primer lugar la serie se estrenará el 14 de abril a las nueve de la noche en Estados Unidos lo que en España son las 3 de la madrugada. Constará de seis episodios en España disponibles en HBO y Movistar+.

Su duración: 8x01-54 minutos, 8x02-58 minutos, 8x03-60 minutos, 8x04-78 minutos, 8x05-80 minutos y 8x06-80 minutos.

Esta útima temporada compilará los libros 'Vientos del Invierno' y 'Sueño de primavera' los dos últimos de la saga 'La Canción de Hielo y Fuego' y que todavía no se encuentran publicados (puede que ni escritos y que Martin esté contando milongas). De hecho, el autor hubiera querido 13 temporadas, una extensión suficiente para él, pero algo descartado por los creadores de la serie.

2. Directores y guionistas

David Nutter, el director que estuvo tras el épico episodio de la Boda Roja o el del Paseo de la Vergüenza de Cersei, será quien dirija los episodios uno, dos y cuatro. El tercer episodio y el quinto correrán a cargo de Miguel Sapochnik, director de la mejor batalla hasta la fecha de GOT, la Batalla de los Bastardos. Y el último episodios correrá a cuenta de los co-creadores de la serie George R. R. Martin, D. B. Weiss y David Benioff.

En cuanto a los guiones el primero y el segundo estarán escritos por Dave Hill y Bryan Cogman, veteranos en estas lides. Los guiones de los cuatro últimos, en cambio, correrán a cargo de los propios Benioff y Weiss, los creadores de la serie y guionistas también de múltiples capítulos.

3. La gran batalla de Invernalia

Los vivos y los muertos se verán las caras a las puertas del hogar de los Stark en la batalla más grande que ha tenido lugar en el serie. Es el tercer capítulo: 55 noches de rodaje, más las semanas que se tardaron en montaje.Peter Dinklage, ha declarado que este conflicto «hace que la Batalla de los Bastardos parezca un parque temático». El primer capítulo tendrá lugar en Invernalia, en un guiño a los comienzos de 'Juego de Tronos' porque ¿cuál fue la primera localización de la serie?

4. Los orígenes de Jon

El actor que encarna a Rhaegar en la serie subió una fotografía suya en el set de rodaje que se convirtió de manera inmediata en un spoiler. Él la borró pero ya era demasiado tarde. Parece claro que se han grabado más 'flashbacks' sobre la historia de los padres de Jon y él mismo. Además Jon conocerá la verdad sobre su origen: no es un bastardo y es un Targaryen. Su reacción después de saberlo y su relación con Daenerys serán otros grandes atractivos de esta trama.

5. Los lobos

Hace tiempo que los dragones ganaron en detrimento de los lobos, al menos, en cuanto a efectos especiales y presupuesto se refiere, tal y como reconocieron desde la serie. Para el final parece que se espera a algún huargo. «Bueno, tengo que decir que veréis a un lobo en la temporada 8. Eso es todo lo que puedo decir», declaró Nutter. Votamos por Fantasma, el de Jon. Junto con Nymeria es el único que sigue vivo y teniendo en cuenta que Vyserion cayó por su culpa parece lógico que su lobo haga acto de presencia.

6. Tiranteces familiares

El ambiente estará tenso en Invernalia a juzgar por las imágenes vistas hasta la fecha. A Sansa no le va a gustar la llegada de Daenerys y menos aún que su hermano comparta cama y opiones. Además, es probable que Arya se ponga de parte de Jon tanto por la admiración que le profesa desde pequeña como por su gusto por los dragones. En cualquier caso, el gesto de la pequeña de los Stark no es especialmente amistoso en la imagen que se ha podido ver de su reencuentro. Desde que se convirtiera en una asesina su percepció del mundo y de cuántos le rodean ha cambiado. Llama la atención que todo su camino estuvo guiado para volver con su familia y que ahora se vuelva en contra de esa familia resulta contradictorio.

7. Un escenario inédito

Entertaiment Weekly ha desvelado la existencia de un escenario inédito y nuevo así como la presencia de varios personajes con los que no contaba. No desvela cuáles son esos personajes ni el nuevo lugar, claro está, para aumentar la intriga de los fans.

8. Fichajes

La cara más conocida de esta última entrega será la de Marc Rissmann que ha aparecido en series como 'Into the badlands' o 'The Last Kingdom'. Interpretará a Harry Strickland, según colgó él mismo en su propio currículum 'online' (y luego borró), un personaje conocido por los lectores de los libros. Por otra parte, Frank Blake ('The Frankenstein Chronicles') interpretará a un centinela de El Norte en una escena importante de la temporada 8 de 'Juego de Tronos' junto al elenco principal.

Por su parte, la irlandesa Danielle Galligan dará vida a Sarra algo que ha dado lugar a múltiples especulaciones ya que la única Sarra conocida en los libros es una Frey, la que estaba destinada a casarse con Rob. Por lo que muchos piensan que las mujeres Frey podrían haber tomado las riendas después de la muerte del cabeza de familia. Para terminar Martha, a la que dará vida Bronte Carmichael. No existe mucha información del personaje pero podría encajar con la descripción del casting de 'niña norteña' «honorable, intrépida, directa, valiente y de familia de soldados, que tiene un papel bonito de joven decidida y con espíritu de lucha».

9. Reencuentros y desencuentros

Personajes que volverán serán Ed El Penas, tal y cómo ha confirmado el actor, Ben Crompton. También regresan Alys Karstark, la última superviviente de Bastión Kar y líder de su casa tras la contienda contra los Bolton, así como el pequeño Ned Umber, representate de la casa de su apellido, a quienes vimos en la temporada 7 jurar lealtad a los Stark después de que Jon les perdonara la vida.

Edmure Tully no volverá. El actor Tobias Menzies ha declarado durante la promoción de 'The Terror' que no sabe nada de esta última temporada. «Honestamente, debo decir que no tengo ni idea. Es obvio que está en una prisión en alguna parte, que está vivo. Son muy cuidadosos con la información y no me han dicho nada. Creo que tienen tantas historias pendientes de terminar que no sé si querrán volver a tratar esta historia», ha dicho a Digital Spy.

10. Muchos muertos

El último capítulo será, con toda seguridad, una escabechina. En 'Juego de tronos' nunca han esquivado a la muerte y parece que la última temporada no será una excepción. La vicepresidenta de drama de HBO, Francesca Orsi, contó cómo fue la mesa en la que los actores de la serie leyeron el último episodio juntos: «Fue un momento realmente intenso en nuestras vidas y en nuestra carrera. Ninguno de los miembros del reparto había recibido los guiones con anterioridad y uno por uno comenzaron a caer en sus muertes. Al final, con las últimas palabras del guion, las lágrimas comenzaron a caer. Luego hubo un aplauso que duró 15 minutos».

Además, George R. R. Martin ha rechazado un cameo en el final para -ATENCIÓN, paren las máquinas- seguir escribiendo 'Vientos del invierno'.

11. ¿Y cuando acabe?

Cuando 'Juego de tronos' llegue a su fin, además de una tristeza infinita, llegará la precuela que ya está preparando HBO protagonizada por Naomi Watts y que se situará en una época muy anterior: «Teniendo lugar miles de años antes de los eventos de 'Juego de tronos', la serie es una crónica del declive del mundo desde la dorada Edad de los Héroes hasta su época más oscura. Y sólo hay una cosa segura: desde los terribles secretos de la historia de Poniente hasta el verdadero origen de los caminantes blancos, los misterios del Este, la leyenda de los Stark... ninguna es la historia que creemos conocer.»

La Edad de los Héroes comenzó unos diez mil años antes de los eventos narrados en 'Juego de tronos'; no obstante, esta precuela podría contar con algunos nombres relevantes aparecidos en las novelas como Bran el Constructor —fundador de la Casa Stark— o Lann el Astuto —fundador de la Casa Lannister—. Por su parte, del personaje de Watss lo único que se sabe es que se tratará de una mujer noble con un oscuro secreto.